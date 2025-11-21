台股開盤》輝達豬羊變色 台積也乏力 大盤跌逾700點 一片綠油油

台股今天(21日)開黑走跌，跌逾700點，最低來到26604點！ 圖: 擷取自YAHOO台股走勢圖

[Newtalk新聞] 台股今天(21日)開黑走跌，跌逾700點，最低來到26604點！上櫃墊子與金融類股全下挫！重要電子權值股，約9點10分前，台積電跌60元、來到1395元。鴻海跌10元、來到226.5元。廣達跌6.5元、來到267.5元。台達電跌51元、來到903元。聯發科跌50元、來到1135元。

分析師何基鼎表示，輝達財報豬羊變色，美股開高走低，全面重挫，那斯達克指數，從大漲2％左右變成跌2.1％，上下波動高達5％左右，道瓊指數跌386點，再破前低台指期重挫794點，昨天漲的通通跌光光。

何基鼎表示，台股、輝達大跌最主要的問題AI泡沫疑慮、FED可能12月不降息。首先，AI泡沫輝達交亮眼的成績單，下季營收預期650億，加上現在AI應用，越來越廣AI沒有泡沫的疑慮。

其次，何基鼎表示，美國公佈的9月非農就業11.9萬人優於市場預期，不過失業率卻上升到4.4％，顯示美國經濟沒那麼好，12月還是有可能降息，即使就算12月不降息，明年不能仍有降息機會大。再看到日本

高市早苗將公佈1120億美元刺激方案，全球資金持續寬鬆，可望資金流入市場，最終一定會流到股市並帶動股市上漲。

何基鼎表示，現在下跌最大的原因就是市場過度恐慌，賣壓非常大，但最終股市一定會上漲，需要等待消化賣壓，短線跌的越深，到時候反彈的越快，國安基金還未退場，呼籲投資人與其亂砍、亂殺，不如堅持住，長線來看股市仍是多頭！

分析師郭哲榮表示，輝達昨天公布的財報優於預期，股價卻從大漲5%，翻黑變成跌3%，讓美股急轉直下，四大指數全都破底，主因昨晚公布非農11.9萬人，大幅超過預期的5萬人，讓下個月降息機率直接跌破4成，才導致美股的殺盤並不是因為AI泡沫，這是總經面以及籌碼面的問題，和輝達基本面無關，持續樂觀看AI發展！

