台股開盤》電子權值F4帶頭衝 大盤站上28000點 OTC揚升
[Newtalk新聞] 台股今天(8日)開紅衝漲99點，最高來到28106點。上櫃、電子與金融類股全揚升。重要電子權值股，約9點10分前，台積電漲5元、來到1465元。鴻海跌0.5元、來到230.5元。廣達跌1元、來到296.5元。台達電漲10元、來到989元。聯發科漲10元、來到1435元。
分析師葉俊敏表示，台股上週五收27980點，處於10日均27448與20日均27401黃金交叉。技術面轉強→續攻28554與下檔支撐：27400〜27500。
葉俊敏表示，0050成份股換股，規模近1兆→12月19日收盤起生效，新增：南亞科、健策、致茂、貿聯-KY→都是AI概念股。刪除：中租-KY、陽明、和碩、上海商銀。0056成份股換股規模超5000億→12／22起生效。新增：玉山金、長榮航太、台灣大。刪除：中租- KY、東元、臻鼎- KY。
以下是分析師盤點台股重要資訊：
今國光公布11月營收4.08億元，年增72.7%。志聖工業將在台中水湳經貿園建立創研中心，提出發行無擔保轉換公司債募集逾17億元的資金案。中信金控公告今年前11月合併稅後純益743.52億元，創歷年同期新高，EPS 3.76元
聯亞公布11月營收2.1億元，年增147.01%，光通訊需求強勁，CPO產品出貨增長。
貿聯-KY公布11月營收 65.38 億元，年增 33.15%，累計前11月營收年增30.6%，均創同期新高。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
