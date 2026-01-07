台股開盤》電子權值F4漲跌互見 力守30000點 人氣焦點股曝光

[Newtalk新聞] 台股今天(7日)漲99點，最低來到30412點。上櫃揚升。電子與金融類股下挫。約9點10分前，重要電子權值股，台積電跌25元、來到1680元。廣達漲0.5元、來到282.5元。台達電漲15元、來到1065元。鴻海漲2元、來到238元。聯發科平盤、維持1485元。

分析師葉俊敏表示，記憶體最強美光 10%，昨收343.4，創新高。Sandisk 27.56%，收349.6，創新高。台股昨天再大漲471點，收30576點再創新高，成交量7335億。

廣告 廣告

葉俊敏表示，台積電昨再漲35到1705創新高，帶動電子權值鴻海、廣達、緯創、緯穎、台達電與聯發科，也帶動台積電供應鏈。人氣焦點：電子權值、記憶體、中小型股。

以下是分析師盤點台股重要資訊：

高盛最新報告，預測台積電自今年起，預計在三年內將投資設備逾1500億美元。聯發科於CES 2026推出全新Wi-Fi 8晶片平台Filogic 8000系列，預計於今年送樣。台達電代子公司泰達電公告，斥資8900萬美元，向致茂及FUJI取得機器設備、擴充產能。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台積電一枝獨秀！外資看好2奈米量產 資金湧向個股名單曝

台積電內鬼洩密案有新進展！又1工程師涉案 起訴求刑8年8月