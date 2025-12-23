台股開盤》電子權值F4漲跌互見 大盤漲近百點 重要法說一次看

[Newtalk新聞] 台股今天(23日)開紅漲逾91點，最高來到28298點，上櫃、電子揚升。金融類股下挫。聚焦重要電子權值股，約9點20分前，台積電漲15元、來到1480元。鴻海漲1元、來到225元。台達電漲9元、來到962元。廣達跌1元、來到266元。聯發科漲5元、來到1405元。

分析師葉俊敏表示，台股昨天 453( 1.64%)、收28149點，成交量4930億。KD值低檔黃金交叉向上，OTC 4.2( 0.1.60%)、收266.8點，成交量1291億。領漲前30大權值、漲幅3%，包括信驊、群聯、台燿、穩懋、新應材、威剛、聯亞、富喬、順達。

分析師盤點台股重要資訊如下：

華星光法說會，AI資料中心需求，帶動800G高速光模組、矽光及長距離ZR應用高速成長。達明機器人宣布與台船合作，達明將2026年量產輕量化TM3 AI協作機器人，運用於造船產業。

金像電代泰國子公司公告取得廠務工程，交易金額約新台幣10.6億元，2026年資本支出由今年約50億〜60億元，升至60億〜70億元。金山電法說，明年上半年AI需求(PCB、電源、BBU)保持強勁，帶動電容出貨，其餘市場則較為持平。

星宇航空法說會，隨著交機高峰到來，預計明年會開2個歐洲新航點，並持續評估北美和大洋洲。

