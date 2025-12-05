台股開盤》F4電子領軍推升大盤！記憶體、玻纖布缺貨漲價成焦點

台股今天(5日)開紅小漲27點，最高來到27832點。 圖: 擷取自yahoo台股走勢圖

[Newtalk新聞] 台股今天(5日)開紅小漲27點，最高來到27832點。上櫃與電子揚升。金融類股下挫。重要電子權值股，約9點10分前，台積電漲5元、來到1450元。鴻海漲2元、來到230元。廣達漲2.5元、來到297元。聯發科漲35元、來到1440元。台達電漲1元、來到1000元。

分析師葉俊敏表示，台股昨天收27795點，成交量3883億元，支撐20日均27385。量縮原因：靜待FED降息與待輝達上攻。

廣告 廣告

以下是葉俊敏盤點市場聚焦族群個股與產業動向：中小型股、題材股(銅價、散裝運價、機器人)、營收題材、法說。

散裝：裕民、台航。

銅：第一銅、華榮。

機器人：所羅門、達明。

創見：11月營收年增146%。

至上：11月營收年增81% 創新高。

邁科：11月營收年增111% 同期新高。

IET-KY與光聖換股結盟：以增資發行新股方式；換股比例為每 5.1 股IET-KY換發1股光聖。

缺貨漲價關鍵報告：記憶體與玻纖布

南亞科：DRAM每月6萬片 2026成DDR4全球最大廠。

華邦電：DRAM每月2.5萬片 Flash每月4萬片(其中NAND1.5萬片) 。

群聯：NAND Flash控制晶片和SSD等 簡易版AI解決方案「aiDAPTIV 」。

富喬：Low Dk產品2025年佔營收50%↑。

台玻：Low DK市佔率30% T-glass全球第三家。

南亞：日東紡T-Glass代工廠。

建榮：日東紡子公司(持47%)；2026量產T-Glass；明年Low DK T-glass佔營收70%。

德宏：國內唯一生產M9材料Q-Glass布(石英纖維布)。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台股開盤》電子權值F4帶頭衝 大盤飆漲224點 市場聚焦四大方向

凱基金、台達電、勤誠營運強勁 法人評點買進名單一次看