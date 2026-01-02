台股開紅盤飛越29000點、台積電1580元又新高…現在想追不敢追？台股2026操作指南曝光

台股開紅盤氣勢如虹，週五(1/2)開盤就上漲超過200點，在台積電（2330）、記憶體、光通訊族群助漲下，指數上漲逾300點，近午盤最高來到29325點。 以台股權王台積電來說，週五盤中一度上漲35元、股價飆1585元再寫新高，台達電（2308）也企圖叩關千元價位，記憶體指標股包括華邦電（2344）、旺宏（2337）、南亞科（2408）齊步走揚，其中華邦電逼近漲停、旺宏則鎖在漲停板。

面對在2025年已繳出3成漲勢的台股，許多投資人都好奇在2026年是否可以再期待台股表現？

2026年投資機構續看好台股 開紅盤站上29000

「鉅亨買基金」每逢年底皆會邀集國內外重量級投資機構，針對隔年市場趨勢、政策變數與資產配置進行調查。「鉅亨買基金」在2025年，再度邀請近30家國內外投信投顧業者參與調查；其中，有96%的受訪者認同AI將續領2026投資，且最看好美、台、日及科技股。

2026 年最看好前十大資產

資產類別 機構看好占比 2025 年表現 美國股票 81% 13% 科技股票 69% 16% 台灣股票 65% 30% 全球股票 62% 17% 日本股票 54% 24% 黃金 42% 58% 美元非投等公司債/複合債 39% 4% 全球投資級公司債 39% 6% 新興亞洲股票 35% 27% 中國股票 35% 26%

機構看好占比之資料來源：各基金公司，鉅亨買基金整理，資料日期：2025/12/22。2025年表現之資料來源：彭博，鉅亨買基金整理，以台幣含息報酬計算。資料日期：2025/12/31。資產類別依序採標普500、那斯達克100、台灣加權、MSCI全球、日經、黃金現貨、彭博美國公司高收益債、彭博全球公司投資等級債、MSCI新興亞洲、MSCI中國等指數。

在科技動能持續、尚無明顯反轉情勢的環境下，美國股票以81%的看好度位居第一，儘管在2025年的13%漲幅在榜單中並非最突出，顯示機構預期美股在2026年還有上漲空間。

近三成投信共識：AI續領2026，美、台、日最被看好

在榜上排名第二與第三的則是科技股（69%）與台灣股票（65%）。其中，台股在2025年已寫下30%的亮眼表現，市場看好其成長動能將延續至2026年。

此外，在黃金的部分，儘管在2025年的報酬率已經高達58%，勇奪表現冠軍，但2026年的看好度卻滑落至42%，可能反映出法人對已大幅衝高的資產持相對保守的預期。

相對而言，債券類資產（如全球投資級債）在2025年僅有6%左右的微幅表現，但看好度也有39%，部分資金正計畫在低位布局，尋求防禦性收益。

在新興市場與中國股市的部分，在2025年均有超過25%的漲幅，但在2026年的看好佔比為35%，說明投資者對於這些市場的後市看法較為分歧。

黃金熱度降溫、債券成防禦選項



「鉅亨買基金」表示，根據對近30家專業投資機構的最新調查顯示，超過96%認同「AI資本支出」仍是2026年最主要的成長引擎，多數也認同2026年降息機率高，差別在降息幅度與節奏。至於資產及區域的投資機會，則以美股、科技、台灣、全球與日本最受看好。

今年受訪機構包括聯博、安聯、貝萊德、摩根、元大、富邦與國泰等近 30 家國內外投信投顧業者，「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，根據調查結果顯示，2026年的成長共識高度集中於企業端投資動能，其中「AI資本支出」的支持度明顯高於財政刺激與消費回溫，顯示多數機構更傾向相信，企業投資與科技升級將是支撐景氣循環的核心力量。

張榮仁：2026成長動能，企業投資勝過財政刺激

在通膨與降息議題上，張榮仁指出，多數機構已將「2026年會降息」視為基本情境，約近9成受訪者至少選擇一次預防性或循環式降息路徑，分歧主要集中在降息的速度與幅度。

值得注意的是，機構對通膨的預期高度集中於2.5%至3.5%區間，反映市場正逐步接受中度通膨成為常態，也意味投資邏輯將更著重企業獲利能力與現金流表現，而非單純仰賴寬鬆的貨幣環境。

至於利率策略，各機構普遍認為投資機會主要集中在短、中天期債券，相對不看好長天期債券。

張榮仁進一步分享，就產業與區域配置而言，美股仍是多數機構的核心配置市場，科技股則緊隨其後，顯示AI依然是最重要的投資主線。在區域布局上，除了全球股票外，台灣與日本亦被視為AI供應鏈擴散與資本支出外溢下的關鍵受益市場。

從這份統計可以看出，多數重量級投資機構最看好的前四大資產（美股、科技股、台股及全球股票），正呼應基金教母蕭碧燕所說的一軍基金。整體而言，股票仍是主要戰場，但配置邏輯已從全面追價，轉向聚焦能夠將成長有效轉化為獲利的產業與市場。

不過，張榮仁也提醒，多數機構認為2026年景氣雖仍處於擴張區間，但已接近擴張後段，市場對政策變化與消息面的敏感度勢必提高。潛在黑天鵝風險包括AI投資動能是否放緩、地緣政治衝擊，或金融環境轉趨緊縮等因素，皆可能引發資產重新定價。

整體來看，2026年投資環境仍具成長空間，但更考驗選股能力與資產配置的彈性。張榮仁建議，投資人可透過主動式基金參與2026年市場機會，藉由專業投資團隊依政經環境變化動態調整配置，更有機會掌握趨勢、創造超額報酬。

台股2026年佈局策略 第一金投顧：部分傳產或評價回升

在台股的部分，2025年呈現由大型電子權值股帶動的窄基市場格局，即使台股亮眼封關，但台灣加權指數成分股中，仍有近55%的成分股股價低於年線，顯示台股今年的強勁表現並非所有類股族群雨露均霑。

展望2026年，第一金投顧董事長黃詣庭指出，部分營運基本面改善但股價表現相對溫吞的族群，如大型營建股、製鞋、機能型成衣等，明年或有評價回升的可能性。





