台股開紅盤「台積電飆1585天價」！專家分析「2026股市走向」：瞄準3大關鍵字

台股2026首個交易日開盤紅通通，不僅盤中加權指數一度漲逾300點，「護國神山」台積電收盤價（2330）更是飆到1585元，鴻海（2317）、廣達（2382）、聯發科（2454）開盤也紛紛上漲；台股元月行情被各界看好的同時，專家也將「AI、選舉、降息」列為2026年股市走向的3大關鍵字。

在連續第三年錄得雙位數百分比漲幅後，美國股市在邁入2026年的同時，能否複製過去幾年的亮眼成績，除了仰賴企業獲利持續強勁成長之外，聯準會能否維持、甚至加大寬鬆政策力道，還有人工智慧（AI）相關投資熱潮均是關鍵之一。

CFRA首席投資策略師斯托瓦爾（Sam Stovall）分析，市場條件必須「所有引擎同時全速運轉」才有可能再出現一年強勁的雙位數報酬，不過對於標普500在2026年底的目標價，斯托瓦爾仍看好較目前水準上看8%、約落在7400點。

專家認為美國總統川普仍是2026年股市走向的關鍵因素之一。（資料照，美聯社）

在當前股市估值已處於相對高檔、進一步擴張的空間有限的情況下，多數投資人均已意識到獲利成長的重要性，考量到「市場對AI的高度期待」是近年推升估值的關鍵因素之一，AI仍將是左右2026年行情的重要變數。對此LPL Financial首席股票策略師布赫賓德（Jeff Buchbinder）認為，若市場對AI投資回報的信心，或是企業開始縮減先前已對外預告的大規模資本支出，就可能導致股市持平或小幅度下跌。

至於聯準會2026年的政策立場，同樣是投資人關注的焦點之一；PNC Financial Services Group首席投資策略師馬永裕表示，聯準會是否能持續維持相對寬鬆的政策立場，將是他最關注的驅動因素之一。而在關注聯準會政策立場的同時，美國總統川普（Donald Trump）預計於2026年初提名的聯準會主席人選，也被部分投資人視為政策可能進一步轉向寬鬆的訊號。

馬永裕解釋，川普政府的關稅議題在去（2025）年初引發劇烈波動後，已暫時淡出市場焦點，但美國、中國作為全球最大的兩個經濟體，仍有可能在2026年對股市走勢產生關鍵影響；值得注意的是，美中談判若出現實質性突破，將可能成為目前市場預期尚未完全反映的正面催化劑。

