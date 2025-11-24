台股開高反彈262點 估量4200億 挑戰5日線
受美股四大指數反彈激勵，台股一掃上週五下挫逾千點陰霾，今（24）日早盤開高震盪，來到26700點，上漲262點，漲幅0.99%，預估成交量4200億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到248.74點，漲2.75點，漲幅1.08%。
電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1400元，上漲15元，漲幅1.08%，鴻海（2317）早盤來到226元，上漲1元，漲幅0.44%，聯發科（2454）早盤則來到1165元，上漲20元，漲幅1.74%。
早盤強勢股包含記憶體族群，其中，華邦電來到55.5元，漲幅逾6%，南亞科來到142.5元，漲幅1.78%，旺宏來到35.05元，漲幅逾1%，創意則開盤跳空鎖漲停，來到2035元。
