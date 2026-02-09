台股開高大漲883點 台積電最高1835元

農曆年都還沒開始，台股就開始撒紅包了嗎？9日加權指數以3萬1956點開出，早盤最高一度來到3萬2666點、大漲883點。帶領台股上攻的功臣包含權值股台積電，開盤1830元，早盤最高一度來到1835元、漲55元，再度追平新高價。

萬寶投顧執行長王榮旭表示，「如果說美股能夠連續性地上漲，不排除最好的狀況就是農曆年前，就封關之前台股往3萬3來摸著一個整數的關卡再創新高。如果沒有的話，我認為也不用擔心，因為今年來講的話，美國經濟狀況其實不錯，台灣是AI的軍火庫，所以當美國這一些科技巨頭大量投資AI的情況之下，今年我認為會是一個好年。」

觀察9日焦點個股的開盤走勢，鴻海開高走高，早盤最高一度來到220元、漲5元。聯發科盤中更是上漲115元、一度來到1825元。廣達早盤最高一度也有285元、漲5元。

台股上攻氣勢強，儘管距離11日封關進入倒數，但蛇年的台股已創多項紀錄，包含上市櫃合計總市值破百兆元，以及2月9日台積電早盤股價來到1835元新高價，還有這個月4日和5日連續2日，出現千金股創下33檔。

統一證券投顧公司總經理廖婉婷指出，「受惠於AI有一些新的規格演變，或者是零組件的需求增加的廠商，都會在今年非常的受惠，所以今年的話，資金還是會聚焦在AI相關概念股上。」

不過專家預期，如果過年9天期間美股震盪下跌，台股可能出現補跌，但如果美股續強，台股也會跟著走強。至於權值股台積電因基本面沒問題，即使出現漲多、短線高位震盪或修正整理，估計回檔空間有限。