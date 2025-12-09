台股開高後翻黑跌逾百點 台積電跌15元
投資人觀望本周稍晚公布的聯邦準備理事會（Fed）利率決策，美股主要指數8日多收跌。台股今天（9日）開高走低，最高為28390.24點，盤中跌點擴大，下跌逾100點，台積電早盤觸及1500元而後翻黑，盤中下跌15元至1480元。
其他權值股表現，鴻海上漲3.5元至235.5元，聯發科下跌10元為1430元，廣達下跌0.5元為297元。
電子類股指數下跌0.45%、金融類股指數上漲0.12%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.55%。
矽光子（CPO）概念股今天表現強勁，波若威以359.5元攻上漲停；穎崴、訊芯-KY、旺矽分別上漲逾7%、4%、3%。
世紀民生科技與斐成開發董事長張祐銘8日宣布，以每股33.525元收購工業廢水處理設備大廠萬年清，以萬年清5日收盤股價58.5元計算，折價率約42.7%。3家公司今天恢復交易，斐成與萬年清分別以16.25元、64.3元攻漲停，世紀早盤一度觸及漲停114.5元，不過盤中打開，漲幅逾8%。
資深證券分析師簡伯儀表示，台股已連續數天上漲，今天明顯出現漲多獲利賣壓；大盤指數也逼近先前11月高點28554點，市場心態轉趨保守，指數震盪走低。他指出，美股8日也呈現整理格局，台股同步進入量縮整理走勢。
簡伯儀表示，大盤雖在高檔震盪，但櫃買指數今天表現相對大盤強勢，顯見資金轉向中小型個股；整體來看，盤勢可維持類股輪動走勢。
（責任主編：莊儱宇）
