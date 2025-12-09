台股開高後震盪翻黑 台積電開平盤價1495元

美國聯準會（Fed）決策會議即將於本週召開，週一美股表現不佳，四大指數漲跌互見，台股在昨日收復2萬8大關後，今（9）日仍持續穩住，開盤上漲60.26點，以28364.04點開出，不過隨後震盪翻黑，一度下跌近百點，指數最低觸及28211.06點。

權值股方面，護國神山台積電（2330）維持平盤，開1495元，暫報1490元；鴻海（2317）上漲1元至233元，暫報234元；聯發科（2454）下跌5元至1435元，暫報1440元；台達電（2308）跌3元至976元，暫報968元。

