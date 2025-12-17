台股開高殺低收跌11點！電子股綠油油 金控股逆勢上揚

【記者呂承哲／台北報導】美國公布最新就業數據，11月非農就業人數增加6.4萬人、優於預期，但是失業率攀升至4.6%、創4年多來新高，市場對於勞動力市場放緩產生疑慮，以及對於降息前景不明，美股三大指數週二（17日）僅道瓊收跌0.62%外全數收紅，輝達股價收漲0.81%，台積電ADR收跌0.30%，特斯拉股價收漲3.07%。台股週三（18日）開盤上漲逾200點，台積電漲10元、報1445元。

台股週三收盤，台股再度開高走低、終場下跌11.49點或0.04%、報27525.17點，成交金額來到5070.81億元。台積電股價下跌5元或0.35%、報1430元，鴻海股價下跌1.5元或0.69%、報216.5元，台達電股價下跌11元或1.22%、報890元，聯發科股價上漲5元或0.35%、報1425元。

廣告 廣告

雖然電子權值股疲弱，但是包括富邦金、國泰金等大型金控股股價上揚1.35%、4.27%，中信金更是大漲近5%。

近期AI泡沫疑慮重燃，台股16日開低走低，台積電帶頭下殺，所幸其他電子權值股表現不弱、金融股順勢走挺，終場跌收斂至330.28點、報27536.66點，守住季線，成交金額來到5249.54億元。三大法人方面，外資及陸資賣超595.01億元，連兩日買超金額突破千億元，投信買超33.43億元，自營商賣超149.24億元，合計賣超710.82億元。

特斯拉則是受惠於自動駕駛計程車Robotaxi題材，股價收在489.88美元歷史新高，今年以來上漲超過25%，扭轉今年第一季一度暴跌36%頹勢。隨著執行長馬斯克離開川普政府的政府效率部門 (DOGE) ，回到公司拚事業，市場看好特斯拉自動駕駛FSD與機器人Optimus題材持續發酵，還有近期SpaceX將於明年IPO計畫，這也讓特斯拉市值站上1.5兆美元關卡。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

「以為大S會活得比我們久」 蔡康永曝金鐘獎合體小S心境：我的任務其實是她

獨家｜嫩妻遭爆昔與富商王廣德「爺孫戀」 江柏樂2句話回應了

美11月失業率寫4年來新高 美股多收低

