台股開盤強彈逾880點 台積電上漲55元
美股四大指數6日全部收紅，道瓊指數強彈千點，台股今天（9日）早盤開高，大漲883點，最高為32666.05點。權王台積電早盤上漲55元，股價為1835元。
其他權值股早盤表現，鴻海上漲4.5元，為219.5元；聯發科早盤上漲70元，為1780元；台達電上漲35元，為1195元。
電子類股指數上漲3.18%、金融類股指數上漲0.75%，代表中小型股票的櫃買指數上漲2.82%。
輝達領軍之下，美國科技股一掃陰霾，助攻道瓊指數6日飆漲千點，首度站上50000點大關，美股四大指數全部收紅：
道瓊工業指數終場上漲1206.95點，或2.47%，收在50115.67點；
標準普爾500指數上漲133.90點，或1.97%，收在6932.30點；
以科技股為主的那斯達克指數上漲490.62點，或2.18%，收在23031.21點；
費城半導體指數上漲433.987點，或5.70%，收在8048.625點。
其他人也在看
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬
2026開春半導體ETF表現強勁，9檔績效擊敗台積電，其中「台新臺灣IC設計(00947)」報酬率飆破30%。追求高股息的投資人則可關注「中信關鍵半導體(00891)」，年化配息率上看13%，受惠AI基礎建設需求引爆與聯發科切入Google TPU供應鏈，前景看好。00891因成分股獲利大爆發與成功換股，實現價差股息雙賺。聯發科轉型為AI運算概念股，預計在Google TPU V7、V8晶片中扮演要角，擺脫手機景氣束縛。00891更將台積電權重拉高至42%，並囊括先進封裝龍頭，與AI供應鏈關聯度高達74.8%，具備雙龍頭優勢，是息利雙收的半導體ETF首選。
高市早苗壓倒性大勝 日經指數早盤衝破57000點創歷史新高
日本8日舉行眾議院大選，首相高市早苗領導的執政聯盟在465個席次下316席，贏得逾三分之二席位的壓倒性勝利。日本股市今天（9）日出現勝選慶祝行情，日經綜合指數一開盤立刻跳漲超過1000點，隨後便突破56000點創歷史新高；目前當地時間9時20分，指數已來到57267.00點，大漲3013.32點。
曾年收百萬！7旬翁退休破產「存款剩4萬」 淚訴1事超後悔
不少人趁著還在工作時就開始為退休生活做準備，避免年老後陷入經濟困境。日本媒體報導，一名年約70歲，居住在福岡縣的老翁，因理財觀念不足，退休後生活相當拮据，成為退休破產的真實案例。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
生活只剩賺錢看醫生！28歲OL感嘆「出社會被摧殘」 釣出一票同齡社畜共鳴
一名1997年出生28歲女網友，日前在社群網路上感嘆，出社會過上班族生活，不僅社交圈萎縮，也老是在看病，被社會摧殘得好慘，對未來更是感到迷惘與空虛，她好奇同年齡是否已經達到很好的成就？貼文引起一票人共鳴。
台股盤前／美股大反攻費半噴近6%！台指夜盤漲850點 開盤有望跳空大漲
美股週五（6）日從一整週的科技股重挫中強勢回神，道瓊工業指數首度收盤站上 50,000 點整數大關，費半大漲5.7%四大指數全面大漲，市場情緒明顯回穩。在國際股市強力反彈帶動下，台指期夜盤勁揚850點、台積電期貨盤後上漲55元，融資同步減少，今（9）日台股開盤有機會跳空開高，扭轉近日偏空氣氛。
北投溫泉雙亡身分曝光 見女友陳屍浴池！男友疑驚嚇猝死
台北市北投區一家溫泉湯屋，發生2死命案，調查發現，兩名死者為情侶，男死者為湯屋員工，獲知女友在湯屋泡湯太久，前往查看，卻驚見女友在池內身亡，男員工疑受驚嚇心臟病發，當場倒地，也失去生命跡象，送醫後不治。檢警將相驗遺體確定死因。
1月營收暴漲406%！「這記憶體」週拉3根漲停狂飆30%寫新天價 缺貨潮利多全面引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於缺貨潮持續不止，記憶體產品報價不斷攀升，相關族群營運全面受惠，如記憶體廠青雲（5386）1月營收就繳出年增406.8%的...
日本眾議院全席次出爐！高市自民黨狂贏316席 單獨跨越修憲門檻
日本經濟新聞報導，日本第51屆眾議院選舉9日上午完成465席全數開票與席次確定。日相高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席...
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
世紀血案炎上 柯P轟民進黨執政18年沒真相
[NOWnews今日新聞]以台灣民主史悲劇「林家血案」為題拍攝的電影《世紀血案》，一連串的爭議遭炎上，民眾黨創黨主席柯文哲今（8）日表示，歷史事件最好是能跨過去，讓台灣繼續往前走，這也是為什麼民眾黨要...
《世紀血案》導演徐琨華6聲明致歉 說明「未問授權原因」
在爭議擴大之際，導演徐琨華昨對外發布6點聲明，說明拍攝緣由與自身立場。他指出，《世紀血案》的劇本由出品人蘇敬軾撰寫，後續由製作人郭木盛邀請他接手執導。雙方首次溝通時，他即曾提出是否取得當事人及家屬意願與溝通的問題，但出品人回應，「因為林義雄先⽣曾公開表示不...
在林口買房會後悔？ 「塞車問題」讓人住半年就想逃
隨著台北市房價居高不下，不少民眾選擇在周邊區域購屋，新北市林口區因房價相對親民且生活機能逐漸成熟，成為年輕族群的熱門地點。然而，近日有網友在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文，抱怨當地交通問題嚴重，導致生活作息受到影響，該貼文引發熱烈討論。
北韓金氏王朝接班劇本曝！金與正上台恐秒下狠手「幾小時內處決政敵」
英國太陽報報導，北韓最高領導人金正恩疑似正為政權接班布局，一旦發生突發狀況，如早逝或被迫退位，他的胞妹金與正可能在短期內...
受潮恐成肝腎殺手 醫師點名「5大粉末」：結塊就該丟
一、【第五名】乳清蛋白、膠原蛋白粉健身族與銀髮族常補充的高蛋白粉，若放置於流理台或飲水機旁，頻繁開關易讓水氣滲入。高蛋白環境是黴菌的優質培養基，水分活性一旦升高，容易產生真菌代謝物，可能造成肝腎組織氧化損傷，長期食用反而增加腎臟負擔。二、【第四名】即溶咖...
林宅血案被影射凶手 游錫堃至今仍會做惡夢
[NOWnews今日新聞]以台灣民主史上刻骨銘心「林家血案」為題材的電影《世界血案》一連串爭議遭炎上。對此過去親身經歷那段過往的立法院前院長游錫堃今（8）日表示，那年代對參與台灣民主運動人士而言，是充...
春節大採購注意！網購紙箱「全扔回收車」錯了 慘挨罰6000元
上網訂購商品寄到家方便又快速！即將迎接春節連假，不少人都把握物流休假前夕大採購，但你知道網購紙箱不能直接交給回收車嗎？紙箱、保麗龍，破壞袋及泡泡袋等網購包材，若沒有依照規定做好分類回收，恐會被依照《廢棄物清理法》處以1200元到最高6000元罰鍰。
封關倒數！台股一度漲近900點！挑戰今年收盤第一大 專家籲逢高減碼
受惠於美股上周五強力反彈，台股今日（6日）氣勢如虹，開盤即大漲 883 點，最高觸及 32,666 點，漲點創今年第一大，專家表示，建議逢高減碼，並落實現金為王，將現金水位拉升至 50%。
過年前天氣搶先看！清晨最低溫7.1度 白天起寒流稍減弱
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在南投縣中寮鄉的攝氏7.1度。氣象署表示，今天（9日）水氣較少，21縣市低溫特報，白天起寒流稍減弱，但各地仍偏冷，預測高溫較昨日回升，明天天氣如何？氣象署指出，明天（10日）持續回暖，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大，周三到周四（11日到12日）清晨北部及東北部氣溫稍降，周四白天起再回暖。