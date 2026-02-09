台股開盤強彈逾880點 台積電上漲55元

美股四大指數6日全部收紅，道瓊指數強彈千點，台股今天（9日）早盤開高，大漲883點，最高為32666.05點。權王台積電早盤上漲55元，股價為1835元。

台股9日早盤開高，大漲883點，高見32666點。（中央社資料照）

其他權值股早盤表現，鴻海上漲4.5元，為219.5元；聯發科早盤上漲70元，為1780元；台達電上漲35元，為1195元。



電子類股指數上漲3.18%、金融類股指數上漲0.75%，代表中小型股票的櫃買指數上漲2.82%。

輝達領軍之下，美國科技股一掃陰霾，助攻道瓊指數6日飆漲千點，首度站上50000點大關，美股四大指數全部收紅：

道瓊工業指數終場上漲1206.95點，或2.47%，收在50115.67點；

標準普爾500指數上漲133.90點，或1.97%，收在6932.30點；

以科技股為主的那斯達克指數上漲490.62點，或2.18%，收在23031.21點；

費城半導體指數上漲433.987點，或5.70%，收在8048.625點。