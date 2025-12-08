台股開高站回28K！華邦電一枝獨秀爆量 首檔科技主動式ETF 8日開募

台股8日開盤拉高，目前最高超過28,117點。（圖／方萬民攝）

台股8日開盤站回28K，目前來到28,113.63點，漲132.74點，漲幅達0.47%；台積電漲15元來到1475元；華邦電一枝獨秀成交量已近20萬張居本日之冠；其次逾13萬張的台玻，還有6萬張多的力積電；金融股則是由玉山金領先交易超過5萬張，股價漲逾4％，其次為三商壽。ETF則由00981A、00919超前。

統計2005年以來台股歷經5個多頭行情，而電子科技創新股，也都成為台股多頭加速器，台灣科技創新領先全球脈動，因此過去20年台股多頭期間，電子指數漲幅都大勝大盤，近十年電子漲贏大盤的幅度甚至越拉越大，顯出在多頭時期，科技類股更能領漲大盤。

而今年來台股也在AI題材效應引領科技類股上漲下，大盤創下歷史新高。台股近期創高後拉回整理，不過大盤在高檔震盪後，2026年AI科技題材蓄熱下，後市行情還是可以期待，股民選擇主動選股策略。

市場上首檔也是唯一台股科技主動式ETF，主動群益科技創新ETF(00992A)，在12/8展開募集，掛牌價為新台幣十元。群益基金經理人陳朝政指出，AI題材持續發酵，中長期表現仍值留意，現階段正是主動操作卡位台股科技行情的契機。建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心。可聚焦於具長期競爭力、受益全球AI capex明確的供應鏈股，包括先進製程、HBM、光通訊、散熱、電源等領域。

