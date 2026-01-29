台股開高走低盤中震盪逾500點 台積電一度回測1800元
台股今天（29日）盤中開高走低，早盤上漲192點，最高為32996點，創盤中歷史新高，最低為32488點，出現上下震盪逾500點；權王台積電盤中創新天價1835元後，由紅翻黑，一度回測1800元。
截至上午11時10分，台股指數為32588.24點，下跌215.58點。電子類股指數下跌0.65%、金融類股指數上漲0.56%，代表中小型股票的櫃買指數下跌逾1%。
觀察權值股盤中表現，台積電下跌10元，為1810元；鴻海下跌3元，為222.5元；聯發科上漲25元，為1805元；台達電下跌25元，為1255元。
中鋼28日公布自結稅前損益，2025年12月終止連續八個月虧損，顯現鋼鐵業築底回升；鋼鐵類股今天盤中股價表現強勁，包括中鴻、海光、燁興皆攻上漲停，中鋼上漲6%。
記憶體族群盤中出現獲利賣壓，旺宏一度以92.1元攻上漲停，之後股價打開，盤中上漲逾5%；另外點序下跌逾8%，十銓下跌逾5%。
資深證券分析師簡伯儀向中央社記者表示，台股早盤延續多頭的氣勢股價持續創波段新高，不過由於中東地緣政治再度升高，加上整個大盤預估量明顯擴大，市場怕高檔有爆量危機，股價出現漲多拉回修正的走勢。
他指出，目前留意觀察5日均線是否有機會獲得支撐，短期而言近期在美國股市財報陸續公布，相關台股或類股都會被影響，所以短線投資人應緊盯地緣政治加上美國財報後續的公布的結果，可作為後續台股操作的依據。
（責任主編：莊儱宇）
