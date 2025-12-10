台股開高走高！收盤漲218點收28400點 台積電衝上1505元

台股週三收盤漲了218.13點，以28400.73點作收，漲幅0.77%。廖瑞祥攝



美國Fed利率決策結果即將出爐，市場屏息以待，美股主要指數收低，台積電ADR收漲0.51%。台股今日（12/10）開盤不久即漲逾百點，早盤漲至28361點，站穩2萬8關卡。午盤漲勢擴大，指數最高漲至28417點。收盤時漲了218.13點，以28400.73點作收，漲幅0.77%。

美股道瓊工業指數週二下挫179.03點，收在47560.29點，跌幅0.38%。標普500指數下跌6點，以6840.51點作收，跌幅0.09%。那斯達克指數小漲30.59點，收23576.49點，漲幅0.13%。費城半導體指數微跌2.70點，以7372.51點作收，跌幅0.04%。

台積電昨日盤中衝上1500元，但收盤翻黑，以1480元作收。今日開盤漲10元，以1490元開出，早盤最高漲至1495元。午盤漲勢再起，股價再度叩關1500元，尾盤狂飆至1505元。終場漲了25元，以今日最高1505元作收，漲幅1.69%。單日成交張數2萬3,192張，公司市值回升至38.9兆元。

主要權值股漲少跌多，鴻海、台達電小挫，股價各自收在233.5元、968元。富邦金、廣達、國泰金跌逾1%，中華電、中信金、兆豐金亦小跌。聯發科收盤漲了2.82%，以1460元作收，漲幅為權值股之最。日月光投控亦漲近2%，收在244.5元。智邦盤中漲至1090元，奔上漲停板直至收盤，重登千金股行列。目前台股共有26檔千金股。

矽光子族群近日漲幅驚人，已有多檔個股被證交所列入處置股，包括聯亞、光聖、上詮；波若威、華星光則列為注意股。今日以眾達-KY飆漲8.88%最多，波若威亦大漲6.82%，光聖、前鼎漲逾4%，聯亞、訊芯-KY漲逾2%，聯鈞同步小漲。

今日總成交值達4921.8億元，成交張數816萬張。委買張數2192萬張，委賣張數1193萬張。

