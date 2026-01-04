台股關鍵報告1／AI從狂熱走向冷靜 2026台股震幅恐達4000點

台股3名師：富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭、康和證券投資總監廖繼弘一致認同，AI仍是2026年投資主軸。（左起為富邦投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘及第一金投顧董事長黃詣庭。）

2025年台股上沖下洗，投資人情緒反覆被拉扯。熬過這段大怒神行情後，2026年市場究竟會怎麼走？本刊專訪台股3大名師：富邦投顧董事長陳奕光、第一金投顧董事長黃詣庭，及康和證券投資總監廖繼弘，從資金動能、政策變數到產業趨勢逐一拆解，協助投資人釐清多空脈絡，抓準方向，在震盪中走得更穩、賺得更久

「2025年我們體驗了市場的高空彈跳和雲霄飛車，經過這大怒神般的上沖下洗，才知道趨勢不是一條直線，而是上下循環、反覆甩尾；投資人只有安全到達，才能看到風景。」富邦投顧董事長陳奕光形容2025年的台股就像大型遊樂園，刺激興奮又有驚恐。

廣告 廣告

當AI成為全球股市最強推進器，美股、台股輪番創高，投資人習慣「拉回就買」；然而近期市場氣氛轉變，漸漸地從狂熱回歸理性，「大盤年線仍然向上，多頭趨勢沒有被破壞，但個股強弱明顯分流，唯有真正有競爭力、有獲利能力的公司，才能在震盪中走得長久。」康和證券投資總監廖繼弘說道。

換句話說，AI依舊是核心引擎，但2026年將與過去兩年AI相關公司雨露均霑的盛況不同，市場已進入對投資效益與資本回報的重新評價階段，「只要一有風吹草動，波動幅度就會放大。」第一金投顧董事長黃詣庭提醒，即便全年仍偏多看待，但操作上勢必要更靈活，並將風險控管放在首位，「台股更可能呈現的是『震盪向上』，而不是直線噴出。」他預估，全年指數震幅恐超過4,000點。

事實上據統計，2025年第3季美國科技七巨頭（亞馬遜、微軟、Meta、Alphabet、甲骨文、蘋果、特斯拉）資本支出高達1,112.6億美元、年增率65％，不過，每1美元資本支出產生營收自兩年前的10.15美元降至5.01美元、每1美元所產生的獲利則自2.1美元降至1.06美元。

另一方面，股市拼命衝高也伴隨槓桿快速升溫，2025年第3季美股融資餘額衝上1.12兆美元新高，較2024年底增加近25％。此外，美股巴菲特指數（市值／GDP）突破240％，接近2021年歷史新高，台股巴菲特指數更高達逾300％。

「AI正處在『理性與泡沫之間的拉鋸戰』。」陳奕光直言，AI長線動能並未消失，但上漲速度勢必放慢，市場正從只看成長故事，轉向檢視現金流與投資回收，「接下來應觀察甲骨文、博通、美超微等站在AI供應鏈『第一排』的指標企業，是否能實質改善現金流結構。」

更多鏡週刊報導

台股關鍵報告2／資金充沛挹注股市動能 專家：台股3萬點是基本盤

台股關鍵報告3／AI領軍、多頭震盪不追高 名師教你「金馬選股」法