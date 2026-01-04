台股關鍵報告2／資金充沛挹注股市動能 專家：台股3萬點是基本盤

美國Fed啟動降息，寬鬆資金環境挹注股市動能。（翻攝聯準會flickr）

時序進入2026年，台股將呈現何種走勢？統整台股3名師看法，基於市場資金充沛、美股走多、台積電持續看好下，台股站上3萬點成為基本盤，不過需留意高檔震盪，預估大盤點位區間為2萬4,500點至3萬2,000點，樂觀情境不排除上看3萬4,000點。

綜觀2026年台股可能發展，從全球資金面觀察仍偏向寬鬆，市場預期美國聯準會（Fed）將降息3碼，並同步啟動儲備管理購買計畫（Reserve Management Purchases, RMP），透過購入短期美國公債，實質擴張資產負債表，向市場注入流動性。

台灣資金面動能也極為充沛，主計處預估，2026年全年台灣超額儲蓄金額將達5.1兆元，超額儲蓄率升至17.8％，雙雙創下新高。且台股市場結構出現變化，近年ETF規模快速擴張，特別是主動式ETF崛起，逐步形成具備長線配置特性的「類法人買盤」，市場推估，2026年主動式ETF整體資產管理規模可望達到1,200至1,500億元。

「標普500指數明年將挑戰7,500至8,000點，只要美股趨勢不變，台股也會跟著向上推進。」但第一金投顧董事長黃詣庭提醒，當股市進入高位階後，市場對風險的敏感度將明顯升高，尤其美國政治不確定性、關稅政策合法性爭議，都可能成為短線震盪的引爆點。

「台股更可能呈現的是『震盪向上』，而不是直線噴出。」黃詣庭預估，全年指數震幅恐超過4,000點。康和證券投資總監廖繼弘則以台積電股價有機會挑戰1,800元推測，3萬1,000點將成為2026年基本款。

而兩位名師皆認為，2026年台股指數將呈現「前後雙峰」的結構，第1季與第4季有機會再創新高，指數站穩3萬點之上，樂觀情境可望挑戰33,000點；而第2、3季則可能因全球變數或市場雜音，回測2萬5,000點。

富邦投顧董事長陳奕光則以「微笑曲線」描述2026年走勢。他表示，低點將落在第2、3季，區間在2萬4,500點至2萬7,000點之間；高點會落在第1與第4季，約在3萬500點至3萬2,000點間，若市場氣氛轉為極度樂觀，不排除上看3萬4,000點。

