台股陷入「雙面」拉鋸 專家揭後市三大多空關鍵

美股連連壓回，台股偏空氛圍再起，將衝擊集中、櫃買市場本周將面臨27,717點與257.89點關鍵點位的多空保衛戰。

在基本面與資金面拉鋸中，專家指出，包括美國政府停擺是否告一段落、聯準會動向、上市櫃本周將完成公布的10月營收與第3季財報，將是後市三大多空關鍵。

美國政府關門，開始影響當地經濟，加上市場對AI泡沫疑慮日深，市場法人同步賣超，主力大戶也紛紛砍倉，加重市場賣壓，特別是台積電（2330）股價提前跌破月線，預示集中市場本周面臨月線27,717點、與櫃買市場季線257.89點的保衛戰將格外辛苦，但AI股仍將是盤面焦點。

多家大型法人機構表示，首先，美國政府關門時間已寫下史上最長紀錄後，隔夜拆款利率已應聲上揚，主要是受到財政部門已無法正常撥款與支出，甚至包括學生貸款與信用卡違約率為2008年來新高，意味民間消費、就業等市場都已受到影響，在市場流動資金不足中，是造成美股震盪激烈原因。

其次，在聯準會動向上，12月是否再次降息，雖已成為市場熱議焦點。若12月降息、將加深市場對其「衰退式降息」疑慮，不利景氣前景評估；但若聯準會12月不降息，雖有利市場對景氣前景看法、但卻不利資金面。

基本面上，包括富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理江浩農指出，由台積電第3季營收與獲利創下歷史新高等表現，加上匯率友善等在環境來看，相關的組裝、PCB、封測、伺服器等供應鏈第3季財報表現可期，全體上市櫃公司獲利有望來到1.3兆元的歷史單季新高，基本面將成為台股目前最強勁的靠山。

