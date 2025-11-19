台股陷高基期籌碼面疑慮！ 兆豐投顧：明年台股高點看3萬點 電子傳產兩極化難反轉

兆豐證券舉辦投資論壇。陳俐妏攝



聯準會降息放緩，全球金融市場波動加劇。兆豐投顧專業副總黃國偉表示，明年台灣企業獲利有望成長15.8%，台股本益比已達22.6倍高於歷史平均的21倍，股價淨值比3.2倍，更是歷史新高，台股巴菲特指標大幅高於全球主要股市320%，台股的確不是太便宜，回檔壓力將更劇烈，明年還是降息循環下，美元強弱將讓外資呈現高出低進，目前雖不用過度擔心AI泡沫化問題，然而台股基本面雖好，但鑒於成長率和籌碼面，會讓台股在高檔整理 ，以明年企業獲利4.8兆元21倍本益比來看，預估台股指數約在 29500~30000點。

兆豐證券今（19）日舉辦「2026投資前哨站 迎向台股新趨勢」論壇，兆豐證券董事長陳佩君時表示，2025年台股經歷多次劇烈震盪，更凸顯前瞻資訊與策略布局的重要性。台灣企業在全球供應鏈重整的過程中，具備靈活應變與創新能量，相信仍能在國際舞台上發光發熱。在這樣的環境下，投資者更需要謹慎地調整投資策略、選擇投資標的，以尋求穩健的回報。兆豐證券將持續強化投資工具與數位服務，陪伴投資人掌握趨勢、迎向新局。

針對投資策略，兆豐投顧專業副總黃國偉表示，台股今年上下波動超過一萬點，但川普政策可能才剛開始，2026年的市場關鍵在於如何在震盪中尋找成長。投資人應注意三大核心課題：台股在高基期下如何持續成長；降息是否能在市場期待中落地；高評價股能否吸引資金持續進入。黃國偉副總強調，建構多元資產配置將是面對波動的重要工具。

黃國偉指出，明年全球經濟成長預估為2.66%， 全球經濟近期陷入低度穩定成長，低於平均值3.5%，明年美股主要成長動能會來自科技，原物料 ，工業類股。以全球股市評價來看，美股本益比今年已到30倍，是歷史第四高本益比，對比2008年金融海嘯前本益比 50倍， 2000年網路泡沫46倍。

聚焦台股後市，籌碼面雖然中性偏高，台股本益比約22.6倍，是高於平均的21倍，股價淨值比3.2倍，台股巴菲特指數指標更是全球第一，的確是有高基期高評價疑慮，但台灣受惠出口訂單強勁，有望讓景氣動能延續到明年上半年，今年台股企業獲利有望達4.1～4.2兆元，台股明年企業獲利成長仍有15.8% ，成長趨勢可化解，因此對2026年台股有望審慎樂觀，AI泡沫化不會是衝擊市場最主要的因素，但電子和傳產兩極化的表現仍不會逆轉。

