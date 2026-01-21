台股隔岸觀火？美歐關稅戰爆發 陳鳳馨示警：歐盟若用「這招」反制很危險

美國總統川普有意併吞丹麥自治領土格陵蘭島，引發歐洲盟友不滿，法國、德國、瑞典等各國近日向該島派遣部隊進行演習，川普則宣布2月1日起，將參與演習國家之輸美商品加徵10%關稅，直到達成收購格陵蘭協議為止，若持續未達成收購目標，則將自6月1日起進一步提高關稅至25%，此舉讓美歐關係持續緊張。對此，媒體人陳鳳馨在節目《東南西北龍鳳配》指出，美國最高法院在20日並未就川普的關稅政策做出裁決，時間拖得越久，對川普越有利。裁決時間越久，表示最高法院認可、容許關稅政策的可能性越高。而下一次宣判，要等到2月，川普為所欲為的關稅戰，可能會更加肆無忌憚。

廣告 廣告

陳鳳馨表示，不論歐洲如何回應，都完全不看好歐洲能夠做出集體反制，格陵蘭最後可能被收購或是獨立，並與美國簽訂協議。目前歐洲有3種反擊工具，分別為關稅、反脅迫工具以及拋售美元資產，目前拋售美元資產的機率最低，但後座力最強大。

陳鳳馨提到，由於歐洲各國是「老富裕國家」已富裕很長一段時間，美國許多資產為歐洲國家、金融機構、公司以及個人所持有，總規模約8兆美元的美債與美股，橋水創辦人達歐里（Ray Dalio）已經警告，美國激進的政策可能導致外國政府與投資人重新評估對美國資產興趣，將引發全球金融衝突。

陳鳳馨說道，降低對美國資產的興趣，目前並非大規模行動，而是小規模的情緒反應。丹麥退休基金Akademiker Pension正計畫本月底前出售約1億美元美國公債，並完成退出美國公債市場。除此之外，管理6800億美元的安聯資產管理公司公開市場投資長邁克爾•克勞茨伯格表示，「如果我是歐洲政府顧問，我會說需要製造一些市場波動，因為川普非常在意這點。」

美元與美股連日下跌 陳鳳馨曝原因

「雖然歐洲各國達成共識拋售美元資產，但可能性幾乎是零。」陳鳳馨指出，在歐洲金融機構當中，開始有人認為，要讓川普回頭，只能透過讓美元、美股與美債下跌達成，用鈔票逼川普回頭，這是危險的情緒，這種情緒是「我沒有情緒，可是我看到別人有情緒的時候，我會率先動作」，便是踩踏效應的由來。

陳鳳馨透露，現在歐洲政治人物的動作是紙老虎，真正要關注的是金融機構的動作，金融機構可能反而是真老虎。歐洲如英法德等國，已連續2個交易日下跌，美元指數則在今日凌晨大幅度貶值，貶值0.85%，呈現拋售美元浪潮。美國股市、匯市與美元指數均下跌，10年期公債殖利率升至4.289%；30年期公債殖利率升至4.921%。拋售美元源自地緣政治因素，歐洲金融機構是否將採取非理性反制作為，則需要關注。

更多風傳媒報導

