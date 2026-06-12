台股雙王領漲收復44,000 外資回補286億元終止連六賣

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

「TACO」（川普總是臨陣退縮）交易再起，美伊緊張局勢降溫。台股昨（12）日由權王台積電（2330）、股王信驊領漲，盤中最高飆1,649點、史上第二大至44,798點，隨高檔賣壓湧現漲勢略有收斂，終場漲1,019點收44,169點，10日線得而復失，留629點上影線，但重登5日線、月線及44,000點等多道關卡。

台股本周隨美科技股震盪加劇，五個交易日高低點都超過1,000點，多空交戰激烈，周線翻黑下跌901點或2%，周成交量再縮至6.37兆元、單周第四大。

廣告 廣告

三大法人昨日同步買超518.6億元，外資反手回補286.9億元，終止連六賣，敲進南亞科、台積電、華邦電、中信金、欣興等，金額在26至93.7億元不等。外資在台指期留倉淨空單增加1,871口至65,039口，套利及避險意味仍相當濃厚。

投信挾新募集主動式ETF進場效應，持續加碼142.3億元，連11買、累計買超1,051.7億元；自營商由賣轉買超89.4億元，具短線轉折訊號的自行買賣部位擴大回補力道至28.3億元，連二買；八大公股券商逢高調節106.2億元，為往後低檔護盤儲備銀彈。

展望後市，統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利分析，台股短線仍待整理，關注美聯準會與日本央行利率決策會議、外資期貨空單、美伊談判進度、美股四巫日等不確定性因素，須提防行情劇烈波動，建議汰弱留強、降低槓桿、保持適當現金部位。

川普取消對伊朗空襲計畫、並暗示美伊協議接近達成，國際油價急瀉超過4%，市場風險偏好急速回升，美股11日強勢反彈，帶動台股反彈，但成交量縮至1.1兆元，連二日下滑，是5月22日以來最少，呈現量縮價漲格局，上市電子類股成交占比回升至81.8%。

盤面前20大電子權值股漲多跌少，權王台積電漲60元收2,310元，收復5日線及月線，南亞科、日月光投控、聯電、欣興等強勢指標漲幅逾5%。股王信驊漲845元收18,445元，收復所有均線及18,000元關卡。

台股強彈，千金股普遍回神扮演重要關鍵，在法人及大戶敲進下，一度出現49檔，但終場雙鴻漲57元收1,055元、倍利科漲54元收1,000元、兆聯實業漲54元收991元，僅新增兩檔至48千金。

【看原文連結】

更多udn報導

商務艙飛機餐也有地雷？空服員大實話曝餐點攻略

他搭國內線班機被要求看護照沒人信 內行曝原因

20根雞腿倒掉！他目睹國軍浪費現場 過來人：規定太多

男星自爆做陰莖增大術 破戒硬上超慘下場曝光