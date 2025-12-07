台股離2萬8關卡只差一步！3大法人回補739億 啟動年底作帳行情

【記者呂承哲／台北報導】台股週五（5日）在尾盤拉抬下強勢收高，終場上漲185.18點、漲幅0.67%，收在27,980.89點，距離28,000點關卡僅差臨門一腳。本週指數週線連2紅，上漲354.41點、週漲幅1.28%，日均量達4,580億元，市場動能穩健。

12月首週三大法人全面站在買方，為8月以來首見。外資大買526.65億元，投信、自營商則連續第二週買超，分別加碼92.53億元、120.71億元，三大法人本週合計大舉回補739.89億元，成為推升大盤的重要力量。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，進入2025年最後一個交易月，依過去35年統計，12月為法人及集團年底傳統作帳期，台股通常呈現「易漲難跌」格局。尤其今年11月大盤下跌2.15%，歷史上11、12月連兩月下跌僅發生於2000年科技泡沫與2007年次貸危機兩次，目前企業獲利強勁、AI需求推升經濟，並無重演風險，年底前行情仍具延伸空間。

廖炳焜表示，全球市場多項利多正推升台股動能。美股第三季財報普遍優於預期，科技產業獲利大幅上修，年增率達30.1%，2025、2026年科技業盈餘也同步上修至24.6%與26.6%，反映AI與資料中心需求強勁。此外，12月聯準會降息機率升高，資金環境更為寬鬆，有助提升整體股市評價。

國內面向方面，本益比與經濟成長率皆獲上修。主計處最新公布第三季經濟成長率為8.21%，較10月概估7.64%大幅調升。今年全年 GDP 預測更上修至7.37%，創2011年後新高，即使在高基期下，2026年成長率仍可達3.54%，顯示AI需求強勁支撐景氣向上。

綜合利多因素，廖炳焜認為，台股企業獲利可望持續上調，在關稅底定、匯率穩定、降息預期等環境下，不僅多頭結構可望維持，評價亦有望同步提升。若以17至19倍本益比推估，台股年底前仍有機會再創新高，進入2026年亦具挑戰更高指數的條件。

