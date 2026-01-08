台股震盪下跌74點 台積電收漲10元
台股今天（8日）早盤一度跌逾160點，回測5日線約30165點支撐，但在買盤力挺下，台積電回神，指數盤中攻上30593.49點創歷史新高，隨後多空持續交戰，指數回到平盤附近震盪，終場收在30360.55點，下跌74.92點，跌幅0.25%，成交值降至新台幣7365.1億元。
權值股台積電終場收在1685元，上漲10元或0.6%；鴻海跌3.77%，收229.5元；大立光下午將舉行法人說明會，終場跌2.94%，以2475元作收。
（責任主編：莊儱宇）
