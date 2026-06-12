台股震盪又有韭菜翻車 上市櫃這3檔爆違約交割7034萬！

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財經中心／余國棟報導

台股本周行情劇烈震盪，指數連日上沖下洗猶如搭乘雲霄飛車，不僅讓投資人心臟大顆，也引爆違約交割案件。證交所與櫃買中心昨（12）日共同揭露，共有7家券商通報欣興（3037）、新日興（3376）及旺矽（6223）等3檔個股發生違約交割，合計違約金額高達7034.4萬元。其中以新日興違約交割金額3051.3萬元最高，顯示在市場劇烈波動下，部分投資人資金調度已出現壓力。

根據證交所公告資料，此次上市公司部分共有2檔個股遭通報違約交割，分別為新日興，以及PCB載板大廠欣興。其中，新日興違約交割金額達3051.3萬元，由新光證券及中信證券三重分公司通報；欣興則由永豐金證券新竹分公司、新光證券新竹分公司，以及國泰證券台中與桃園分公司等4家券商據點共同通報，違約交割金額達2776.1萬元。

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至於櫃買市場方面，半導體測試介面大廠旺矽則遭通報違約交割1207萬元，由永豐金證券萬盛分公司向櫃買中心申報。累計上市與上櫃市場違約交割總金額達7034.4萬元，成為近期台股波動加劇下值得關注的警訊。

市場人士分析，近期台股震盪幅度明顯放大，是造成違約交割增加的重要原因之一。本周以來，加權指數走勢猶如坐雲霄飛車，周一（8）日盤中一度重挫2694點，引發市場恐慌；隔日又強彈超過千點；周三再度大跌，周四盤中甚至一度重挫逾千點後急拉翻紅，而昨日則在美股大漲激勵下勁揚逾千點。短短數個交易日內高低點落差巨大，讓不少短線投資人措手不及。

法人指出，違約交割金額雖然相較整體市場成交量仍屬有限，但通常反映市場部分投資人過度槓桿操作或追價風險升高。近期受到國際政經情勢、美國利率政策及中東局勢等因素影響，全球股市波動加劇，台股自然也難以置身事外。投資人若使用融資、信用交易或高槓桿操作，更應妥善控管資金與風險，避免因行情劇烈波動而發生違約交割情況。

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