台股震盪台積電狹幅整理 權值股表現分歧

▲台股今（4）日終場小漲2.67點，收在27795.71點，成功收復五日線；台積電卻仍止不住跌勢，最終下跌5元，報收1445元。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 台股震盪台積電狹幅整理 權值股分歧、類股各自表現

美股周四漲跌互見，台股今（5）日也在盤中震動，目前暫報27,750.73點，下跌44.98點；權王台積電股價狹幅整理，在1450元至1440元間震盪。

加權指數早盤一度上漲觸及27,893.66點，上揚近百點，隨後又翻黑，最低到27,739.06點，報27,750.73點。櫃買指數先是走揚，隨後漲幅縮小，在10點前一度跌落平盤，截至午盤多數維持在平盤上。

觀察權值股表現，台積開平盤，並在1440元至1450元價位之間震盪；聯發科早盤大漲40元，隨後漲幅縮小，報1410元、漲5元。廣達上漲3.5元，報299元。日月光投控漲0.5元，報228.5元；鴻海上漲1.5元，報230元。台達電盤中幾乎一路下探，下挫23元，報976元。康霈一路上攻至188元價位，但隨後下挫12.5元，報170.5元。

散熱股票健策上漲270元，觸及漲停價位，報3069元；奇鋐上漲50元，報1375元；機器人概念股慧友、羅昇同樣亮燈漲停。

目前成交量最大前五名分別為華邦電、南亞科、新興、欣興及緯創。新興昨日漲停後，今日一度觸及跌停價位，報28.65元。欣興則是一度觸及漲停218元，報213元。其餘航運股今日也多臉綠，四維航下跌1.9元，報18.85元；裕民下跌5.8元，報63.8元；中航下跌6.8元，報68.8元。

美股4日收盤，道瓊指數下跌31.96點，或0.0067%，收47850.94點；那斯達克指數上漲51.04點，或0.22%，收23505.14點；標普500指數微升7.4點，或 0.11%，收6857.12點；費城半導體指數下跌64.54點，或0.89%，收7215.97點。

