台股震盪成常態 專家：策略勝於題材

[NOWnews今日新聞] 2025年台股經歷多次劇烈震盪，更凸顯前瞻資訊與策略布局的重要性，展望2026年，從全球政經、產業趨勢到資產配置策略，專家剖析可能影響台股的關鍵變化，兆豐證券董事長陳佩君認為，台灣企業在全球供應鏈重整的過程中，具備靈活應變與創新能量，相信仍能在國際舞台上發光發熱。在這樣的環境下，投資者更需要謹慎地調整投資策略、選擇投資標的，以尋求穩健的回報。

兆豐證券舉辦「2026投資前哨站 迎向台股新趨勢」論壇，邀請多位專家從全球政經、產業趨勢到資產配置策略，完整剖析2026年可能影響台股的關鍵變化。台經院產經資料總監、APIAA院士劉佩真就指出，台廠赴美設廠有利深化與 AI、雲端等關鍵客戶的合作並分散地緣政治風險，但也將面臨高成本、人才與供應鏈難以複製等挑戰。她強調，核心研發與先進製程必須留在台灣，維持技術領先，才能在全球供應鏈重組中持續鞏固競爭力。

▲兆豐證券舉辦「2026投資前哨站 迎向台股新趨勢」論壇，邀請多位重量級講者，從全球政經、產業趨勢到資產配置策略，完整剖析2026年可能影響台股的關鍵變化。（圖／兆豐證券提供）

財信傳媒集團董事長謝金河認為， 2026年將是以科技、供應鏈與價值重構為主軸的投資年，美國、日本與台灣在全球產業競爭中位居優勢地位，而在台股方面，AI時代真正來臨，「誰掌握晶片，誰掌握世界」將成為主軸，台灣供應鏈正因AI浪潮受惠，台股市值躍居全球前列，是難得的投資機會。

兆豐證券董事長陳佩君則表示，2025年台股經歷多次劇烈震盪，更凸顯前瞻資訊與策略布局的重要性，而台灣企業在全球供應鏈重整的過程中，具備靈活應變與創新能量，相信仍能在國際舞台上發光發熱。在這樣的環境下，投資者更需要謹慎地調整投資策略、選擇投資標的，以尋求穩健的回報。兆豐證券將持續強化投資工具與數位服務，陪伴投資人掌握趨勢、迎向新局。

展望2026年，專家普遍認為震盪與機會並存，在投資策略上，兆豐投顧專業副總黃國偉認為，2026年的市場關鍵在於如何在震盪中尋找成長，投資人應注意3大核心課題，包括一、台股在高基期下如何持續成長；二、降息是否能在市場期待中落地；三、高評價股能否吸引資金持續進入。黃國偉強調，建構多元資產配置將是面對波動的重要工具。

