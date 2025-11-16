台股震盪抓基本面 伺服器拉動PCB 12檔

財經中心／廖珪如報導

週五台股跌破月線,17日開盤前民眾可留意成長題材。（示意圖／PIXABAY）

週五台股受美股AI巨頭股價回檔拖累，指數終場大跌506.06點，跌幅-1.81%，收在27397.5點，跌破月線支撐；本週台股週線連2黑，全週下挫253.91點，週線跌幅-0.92%，平均日均量5901.81億元。三大法人方面則是全數站在賣方，外資本週賣超981.78億元，已連續第6週減碼台股，投信單週減持26.48億元，自營商也連續第2週減碼148.92億元，三大法人合計賣超1157.18億元。

廣告 廣告

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股科技股面臨修正，雖然市場現在出現AI企業估值面過高的雜音，但從各項數據檢視，企業獲利成長力道仍強，且AI需求方興未艾，包括企業對於AI投資上升但並沒有達到過去泡沫高峰，企業獲利也具有持續性未出現轉折下滑，更重要的是，已見到2026年美股企業獲利成長開始擴散至各產業的趨勢，而非僅集中在大型科技龍頭股。

從產業面檢視，郭明玉說明，台灣半導體2025年第三季動能展現升溫態勢，根據工研院產科國際所統計，第三季台灣整體IC產業包含設計、製造、封裝、測試產值達1.67兆元，年增20.6%，顯示在AI伺服器、高頻寬記憶體(HBM)與車用電子需求帶動下，產業已重返成長軌道，今年台灣IC產業產值可望再刷新歷史新高紀錄。不過近期台股AI族群可能持續受美股影響，加上融資餘額已超過3100億元，郭明玉認為，週五指數跌破月線且呈現長黑K，短線震盪機率加大，資金往非AI與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後有望再伺機挑戰高點。

伺服器需求推動

玻纖材料龍頭日東紡11月6日公布2026年3月期中決算報告，電子材料事業受惠AI伺服器需求表現亮眼，營業利益94.54億日圓、年增28.7%，並因固定資產轉讓帶來巨額利益，將全年淨利預測從130億日圓上調至375億日圓。市場人士透露，日東紡織手中喔有記憶體關鍵零件，帶動總體訂單暢旺，消息一出引爆日東紡股價連日大漲，近5個交易日累計飆漲逾5成，激勵台股相關玻纖布與PCB上游材料多頭表態。

法人報告指出，AI伺服器強勁需求帶動PCB相關高階材料出貨大幅成長，由日東紡生產的高階T-Glass玻纖布持續供不應求，今年幾度調漲售價，市場預估高階玻纖布缺料最快要等2026年日東紡、台玻新產能開出才可望紓解，而銅箔基板隨著GB300開始量產，M8材料出貨將加速放量，有助業者營收成長及毛利率提升，同時也加速M9材料認證，營運下一波升級商機。

推薦類股包括富喬（1815） 、建榮（5340）、台玻（1802）；在銅箔與覆銅板（CCL）材料方面，德宏（5475）與 凱崴（5498） 及PCB上游原料供應商的尖點（8021）。南亞（1303）、台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）、金居（8358）、鉅橡（8074）。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

盤前／台積電10月業績唱旺！ 14檔供應鏈必看

關稅談判傳11月底前宣布 經濟部回應了！

推論AI崛起 輝達最強助攻手曝！

