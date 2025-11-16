台股震盪抓基本面 伺服器拉動PCB 12檔
財經中心／廖珪如報導
週五台股受美股AI巨頭股價回檔拖累，指數終場大跌506.06點，跌幅-1.81%，收在27397.5點，跌破月線支撐；本週台股週線連2黑，全週下挫253.91點，週線跌幅-0.92%，平均日均量5901.81億元。三大法人方面則是全數站在賣方，外資本週賣超981.78億元，已連續第6週減碼台股，投信單週減持26.48億元，自營商也連續第2週減碼148.92億元，三大法人合計賣超1157.18億元。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股科技股面臨修正，雖然市場現在出現AI企業估值面過高的雜音，但從各項數據檢視，企業獲利成長力道仍強，且AI需求方興未艾，包括企業對於AI投資上升但並沒有達到過去泡沫高峰，企業獲利也具有持續性未出現轉折下滑，更重要的是，已見到2026年美股企業獲利成長開始擴散至各產業的趨勢，而非僅集中在大型科技龍頭股。
從產業面檢視，郭明玉說明，台灣半導體2025年第三季動能展現升溫態勢，根據工研院產科國際所統計，第三季台灣整體IC產業包含設計、製造、封裝、測試產值達1.67兆元，年增20.6%，顯示在AI伺服器、高頻寬記憶體(HBM)與車用電子需求帶動下，產業已重返成長軌道，今年台灣IC產業產值可望再刷新歷史新高紀錄。不過近期台股AI族群可能持續受美股影響，加上融資餘額已超過3100億元，郭明玉認為，週五指數跌破月線且呈現長黑K，短線震盪機率加大，資金往非AI與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後有望再伺機挑戰高點。
伺服器需求推動
玻纖材料龍頭日東紡11月6日公布2026年3月期中決算報告，電子材料事業受惠AI伺服器需求表現亮眼，營業利益94.54億日圓、年增28.7%，並因固定資產轉讓帶來巨額利益，將全年淨利預測從130億日圓上調至375億日圓。市場人士透露，日東紡織手中喔有記憶體關鍵零件，帶動總體訂單暢旺，消息一出引爆日東紡股價連日大漲，近5個交易日累計飆漲逾5成，激勵台股相關玻纖布與PCB上游材料多頭表態。
法人報告指出，AI伺服器強勁需求帶動PCB相關高階材料出貨大幅成長，由日東紡生產的高階T-Glass玻纖布持續供不應求，今年幾度調漲售價，市場預估高階玻纖布缺料最快要等2026年日東紡、台玻新產能開出才可望紓解，而銅箔基板隨著GB300開始量產，M8材料出貨將加速放量，有助業者營收成長及毛利率提升，同時也加速M9材料認證，營運下一波升級商機。
推薦類股包括富喬（1815） 、建榮（5340）、台玻（1802）；在銅箔與覆銅板（CCL）材料方面，德宏（5475）與 凱崴（5498） 及PCB上游原料供應商的尖點（8021）。南亞（1303）、台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）、金居（8358）、鉅橡（8074）。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
盤前／台積電10月業績唱旺！ 14檔供應鏈必看
關稅談判傳11月底前宣布 經濟部回應了！
推論AI崛起 輝達最強助攻手曝！
其他人也在看
貨幣貶值 黃金多頭格局延續
全球貨幣持續寬鬆、政府債務不斷攀升，黃金重新被市場賦予定價權。法人指出，與其說是金價上漲，不如說是用來計價黃金的貨幣正在貶值，隨著美元與主要貨幣購買力下降，金價正進入結構性多頭階段。工商時報 ・ 5 小時前
受惠AI 台灣成長股出色
台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國群山。投信法人表示，在全球科技浪潮推動下，台灣成長股長期表現出色，遠優於加權股價指數及價值股，即使歷經2022年市場暴力升息或2025年川普關稅亂流，成長股在基本面支持下亦能迅速反彈。工商時報 ・ 5 小時前
三大行情加持 台股年底戰29K
美股上周因降息預期降溫一度回檔，所幸輝達、微軟及甲骨文14日止跌回穩，台指期夜盤也在技術性買盤支撐下收復27,000點關卡。法人指出，本周關鍵落在19日台指期結算與輝達財報（美東時間），若財報優於預期，將成功化解市場對AI泡沫疑慮，台股可望維持27,000點之上，年底在資金、作帳與作夢三大利多推動下，有機會挑戰29,000點。工商時報 ・ 5 小時前
雙成長高息ETF 法人看好
高股息ETF向來是投資人打造現金流的利器，前幾年的好表現讓不少小資族也大舉進軍高股息ETF。然而今年市值型ETF報酬相對亮眼，資金也出現明顯變動。法人觀察，目前在台掛牌的高股息ETF，近一年殖利率超過10％的共有8檔，然而同期總報酬率只有3檔為正。工商時報 ・ 5 小時前
富邦證 榮獲台灣最佳ETF造市券商
富邦證券深耕ETF造市交易，憑藉高涵蓋率與高度交易效率，榮獲國際知名財經雜誌《財資》The Asset於今（2025）年頒發The Asset Triple A Awards：Best ETF Market Maker（Taiwan）「台灣最佳ETF造市券商」的獎項，成為台灣唯一獲此殊榮的券商，這個獎項肯定富邦證券在提升台灣ETF市場流動性與擴大市場規模的貢獻，更彰顯其在台灣ETF造市領域的穩固地位與影響力。工商時報 ・ 5 小時前
成長契機明確 美股逢低布局
美國經濟維持軟著陸、通膨降溫與聯準會（Fed）啟動降息周期，市場信心持續回升。法人普遍看好美股在降息支撐與AI創新推動下維持中長期上行趨勢，短線需關注勞動市場降溫與關稅效應對消費的影響，儘管短線波動仍存，但結構性成長契機明確，可逢低分批布局。工商時報 ・ 5 小時前
需求擴張 電力題材ETF亮眼
隨全球市場關注焦點，從通膨壓力逐漸轉向能源結構重塑與AI算力需求擴張，綠電與電力基礎設施相關企業再度成為投資焦點。投信法人指出，AI、雲端與資料中心的快速擴張，使電力成為科技產業鏈中最關鍵的「底層資源」，而綠色電力的供應能力，正逐步成為企業國際競爭力的重要指標。工商時報 ・ 5 小時前
稅務來敲門 網紅報稅有撇步
Youtuber、網紅要注意！因應個人經常性在網路上，包含社群媒體、影音平台、媒體發表或分享資訊，若有取得像是Youtube等分潤，超過起徵點就要辦理稅籍、依法規報繳營業稅。中時新聞網 ・ 5 小時前
14檔ETF受益人數 單周增逾千人
台股與美股上周同步劇烈震盪，投資人趁機上車，統計14檔ETF受益人數在單周內暴增逾千人，其中8檔一舉創下掛牌以來新高；最受矚目的為元大台灣50（0050）與主動群益台灣強棒（00982A），上周分別吸引3.8萬人與1.2萬人進場，人氣飆升，雙雙改寫歷史紀錄。工商時報 ・ 5 小時前
境外投信也瘋狂 ETF熱爆
10月國內ETF在新兵加入，老將持續吸金下達7.23兆元，占整體境內基金規模10.94兆元的66％；ETF逾7兆元規模中雖有超過一半是台股ETF，不過在境外基金業者今年起積極加入ETF市場，以及主動式ETF投資增溫下，預期整體ETF市場可望持續成長，尤其境外基金業者發行的各類海外股債ETF，在基期相對低下，可望有更大的成長力道。工商時報 ・ 5 小時前
小資最愛！10月TISA基金申購出爐！0050狂吸1.4億
台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）持續受關注，根據投信投顧公會最新資料，10月TISA全市場單月申購金額達2.4億元，整體規模來到5.8億元，再創上線以來新高。其中最受矚目的，依舊是與台灣50（0050）連動的基金產品，單月申購金額高達1.4億元，遙遙領先其他產品，穩坐TISA基金人氣冠軍。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
商品期貨趨勢專欄－12月降息機率 金價風向球
黃金價格在10月下旬見到歷史高點後大幅回落約10％，除了市場上大型風險事件基本落幕，美中貿易達成初步框架、美國政府停擺結束，地緣政治風險近期維持穩定，未見衝突擴大的現象。黃金上漲的勢頭減緩，回到驅動黃金最基本的因素－「美元的升值及貶值」，若12月美國聯準會（Fed）降息有望，美元走弱下，於黃金價格有望上漲。工商時報 ・ 5 小時前
證交所董事長專訪》T＋1、延長台股交易 維穩市場優先
美國T+1交割制度已上路，歐洲擬於2027年10月實施，另美國已有延長股市交易時間為24小時的計畫，臺灣證券交易所董事長林修銘指出，T+1及延長股市交易時間都是國際趨勢，惟仍有賴與證券商及相關單位溝通，任何制度調整，仍應以維持市場運作穩定安全為優先。工商時報 ・ 5 小時前
五大金控Q3台股部位突破2.1兆元
五大壽險金控第三季台股操作曝光，統計至第三季底五大壽險金控台股持有部位突破2.1兆元、季增14.5％，主要因台股驚驚漲，加權指數單季勁揚16.02％，個股操作方面，五大各有定見，富邦金、凱基金同步加碼「護國神山」台積電，國泰金、中信金反手減碼，且國泰金、富邦金、凱基金均增持日月光投控。工商時報 ・ 5 小時前
台美汽車關稅談妥？談判成員陳佩利 27日轉戰貿易署
台美關稅談判小組成員之一的經濟部產發署副署長陳佩利，將於27日轉戰貿易署任副署長，是否意味汽車談判技術性磋商敲定，告一段落？知情人士透露，汽車談判關稅及非關稅貿易障礙雖完成技術性磋商，但總結會議未召開前都不算定案。據悉，美國整車進口關稅傾向一次性調降，但最終是否降為零關稅還未必。工商時報 ・ 5 小時前
陸駐美大使：歡迎愈來愈多美國民眾訪中
十月卅日的南韓「川習會」後，大陸推動中美交流工作，大陸駐美大使謝鋒兩周內發表三次談話，力促雙方經貿與人文關係回升，最近一...聯合新聞網 ・ 1 天前
12檔飆股出列！外資狂敲「這5檔」南亞露臉 方土昶、鈞寶、建榮、南茂「5天漲破40%」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至14日）下跌253點（-0.9%），周線連二黑，上市上櫃中有12檔個股逆勢抗跌漲破30%，周漲幅依序為方...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
AI雙王撐腰 台股多頭續命
美股科技股估值偏高疑慮蔓延，然外資持股看好AI動能，繼摩根士丹利調高台積電3奈米製程2026年產能預估，好消息是摩根大通最新也調高CoWoS產能預期，加上外資看好輝達業績優預期並上調財測，外資點AI兩大領頭大將台積電及輝達，有望替台股多頭續命。工商時報 ・ 5 小時前
三星2奈米找到新客戶！外媒曝加密貨幣中企「搶不到台積電」只好買三星
三星力拼晶圓代工業務，試圖追趕台積電龍頭地位，而科技媒體《Wccftech》引述韓媒消息指出，中國2家加密貨幣的挖礦設備製造商，因台積電產能滿載、合作不易，因此轉向與三星合作，已在排隊洽購其2奈米晶片，顯示三星正朝正確方向前進，但距離能與台積電平起平坐，仍有一段差距。韓媒《韓國經濟》（Hankyung）報導指出，三星繼開始量產Exynos 2600與接到特斯......風傳媒 ・ 9 小時前
陳昆仁中小型股輪動 隨內資布局
台股上周高檔震盪，摩爾投顧分析師陳昆仁指出，台股加權指數失守月線後，預計將在27,000～27,900點區間，進行盤整與築底，波段線支撐轉移至季線附近，操作必須更為謹慎不追高殺低，可以利用市場對輝達（NVIDIA）財報的焦慮情緒，逢低分批布局被錯殺的AI核心龍頭。本周選入博磊（3581）、今國光（6209），再選入恩德（1528）、海韻電（6203）及華電網（6163）。工商時報 ・ 1 天前