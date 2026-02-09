台股震盪收高上漲621.7點 收32404.62點 台積電漲35元收1815元
台北股市今天開高，一度大漲883點，最高為32666.05點，盤中震盪，漲勢略為收斂，終場收盤32404.62點，漲621.7點，漲幅1.96%，成交金額新台幣6308.8億元。權王台積電開盤一度上漲55元，最後收盤1815元，漲35元。
其他權值股表現，鴻海上漲3.5元，為218.5元，聯發科上漲120元，為1830元；台達電上漲20元，為1180元。
電子類股指數上漲2.23%，金融類股指數上漲1.10%，代表中小型股票的櫃買指數上漲2.03%。
（中央社記者何秀玲台北9日電）台股今天開高，一度大漲883點，盤中漲勢略為收斂，仍上漲逾700點；權王台積電盤中上漲50元，為1830元，CPO（共同封裝光學）與記憶體相關概念股表現強勁。
美股週五（6）日從一整週的科技股重挫中強勢回神，道瓊工業指數首度收盤站上 50,000 點整數大關，費半大漲5.7%四大指數全面大漲，市場情緒明顯回穩。在國際股市強力反彈帶動下，台指期夜盤勁揚850點、台積電期貨盤後上漲55元，融資同步減少，今（9）日台股開盤有機會跳空開高，扭轉近日偏空氣氛。
2026開春半導體ETF表現強勁，9檔績效擊敗台積電，其中「台新臺灣IC設計(00947)」報酬率飆破30%。追求高股息的投資人則可關注「中信關鍵半導體(00891)」，年化配息率上看13%，受惠AI基礎建設需求引爆與聯發科切入Google TPU供應鏈，前景看好。00891因成分股獲利大爆發與成功換股，實現價差股息雙賺。聯發科轉型為AI運算概念股，預計在Google TPU V7、V8晶片中扮演要角，擺脫手機景氣束縛。00891更將台積電權重拉高至42%，並囊括先進封裝龍頭，與AI供應鏈關聯度高達74.8%，具備雙龍頭優勢，是息利雙收的半導體ETF首選。
受惠於美股上周五強力反彈，台股今日（6日）氣勢如虹，開盤即大漲 883 點，最高觸及 32,666 點，漲點創今年第一大，專家表示，建議逢高減碼，並落實現金為王，將現金水位拉升至 50%。
美股在連日疲軟後，上週五四大指數強勁反彈，激勵台股今（9）日開盤走強，加權指數以31,956.21點開出，早盤最高一度上漲逾880點、衝上32,666.05點，目前暫報32,471.58點，上漲688
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
美股道瓊在上週五強勢反彈並首度站上五萬點大關，看似投資情緒回穩；但接下來還是要看能不能站穩五萬大關，維持成功的前高壓力突破型態就能海闊天空持續往上。財經專家「王董大盤籌碼」在臉書發文指出，投資人對於AI資本支出的疑慮，在輝達執行長黃仁勳一句話點火美股之下，帶動半導體供應鏈反彈，不過風險並未完全解除，AI供應鏈起飛，但這美股4大巨頭仍在逆境中。王董大盤籌碼表......
三星、海力士合體台積電 它直接囊括台韓科技績效封王！
受惠韓股飆漲，國泰臺韓科技（00735）報酬相當亮眼，根據投信投顧公會統計，近3個月報酬率為24.61%、近一年高達62.72%，皆為同類型基金的第一名，台、韓兩國在科技與經濟賽道上高度重疊的競爭現象，兩國同樣以出口為經濟命脈，經濟表現互有領先、不相上。下
台積電在美興建五座新廠，代表著亞利桑那州正式升格為與台灣並行的第二全球核心
《熱門族群》華邦電法說前先噴 記憶體不忍了狂刷一排紅燈
【時報-台北電】上周五美國科技股大反撲，黃仁勳開金口「看AI基建投資至少持續8年」，激勵道瓊飆升逾1200點，首收5萬點以上，台股盤初在台積電(2330)追平歷史高助威下，跟進暴力反彈近900點、高見32666.05點。 記憶體相關族群全面噴發，旺宏(2337)、廣穎(4973)、宇瞻(8271)、凌航(3135)、鈺創(5351)、青雲(5386)、宜鼎(5289)、華邦電(2344)盤初強攻漲停，南亞科(2408)、力積電(6770)亦大漲半根強勢表態，再扮台股多方領頭羊角色！ 多家科技大廠直言，記憶體缺料恐一路延續至2027年，下半年前難見明顯改善，且MSCI權重調整將在2月11日封關日出爐，綜合統一投顧、兆豐國際投顧等研究機構預測，以南亞科、華邦電入選呼聲最高，尤其明日召開法說的華邦電吸引買盤卡位強亮紅燈，南亞科也跟進大漲5%，激勵記憶體大軍士氣大振。 記憶體大廠元月營收紛紛傳來捷報，華邦電(2344)、旺宏(2337)分別以年增94.16％、月增20.55％及年增51.41％、月增14.61％，雙雙繳出高年增成績單。其他年增率「翻倍」的公司，除南亞科、群聯、威剛、創見、宇瞻及
受強烈大陸冷氣團影響，全台天氣寒冷，氣象專家吳德榮表示，今天白天起天氣晴朗穩定、氣溫略為回升，但今晚至明晨部分地區仍可能出現10度以下低溫，提醒民眾注意保暖。至於春節天氣，周五至周日小年夜（13至15日）各地晴朗、溫暖如春，不過除夕（16日）起大台北與東北部將轉為濕冷。
【時報記者張漢綺台北報導】美國道瓊指數創高，台股盤中指數大漲逾800點！ 上週五美股強勢大漲，美國道瓊工業指數史上首次突破5萬點大關，美國川普喊2年內10萬點，美股樂觀預期化解近期科技股重挫頹勢，台積電(2330)ADR與輝達連袂大漲收高，讓近期飽受農曆年前賣壓之苦的台股吞下定心丸，在權王台積電與股王信驊(5274)聯手跳空開高帶頭衝之下，台股多頭氣勢如虹，高價股：世芯-KY(3661)、創意(3443)、印能科技(7734)、鴻勁(7769)、精測(6510)、旺矽(6223)及昇達科(3491)強勢大漲，矽光子也表現亮眼，光聖(6442)、聯亞(3081)、波若威(3163)及光環(3234)亮燈漲停，汎銓(6830)亦強勢大漲，AI相關個股也表現不錯，台達電(2308)、雙鴻(3324)、金像電(2368)及台光電(2383)穩步走高，中小型股亦有高力(8996)、大量(3167)、正淩(8147)、康普(4739)、中探針(6217)、建通(2460)、廣穎(4973)、旺宏(2337)、雅特力-KY(6907)、南俊(6584)、倍力(6874)、正達(3149)、宇瞻(82
