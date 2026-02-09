台股震盪收高上漲621.7點 收32404.62點 台積電漲35元收1815元

在爭議擴大之際，導演徐琨華昨對外發布6點聲明，說明拍攝緣由與自身立場。他指出，《世紀血案》的劇本由出品人蘇敬軾撰寫，後續由製作人郭木盛邀請他接手執導。雙方首次溝通時，他即曾提出是否取得當事人及家屬意願與溝通的問題，但出品人回應，「因為林義雄先⽣曾公開表示不...

CTWANT ・ 8 小時前 ・ 247 則留言