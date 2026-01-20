台股開盤下跌近300點 台積電跌20元

近來台積電等科技巨頭股價屢創新高，台股、美股指數也受惠而刷新紀錄；券商引用《經濟學人》報告示警，當前資金出現「盲目」流入被動ETF，導致科技巨頭的大型股，不論基本面好、壞，都持續被資金推高，規模大到足以扭曲市場定價功能，已成股市泡沫的隱形釀造者；當市場出現反轉，被動資金的集體撤出時，最悲觀情況是造成劇烈的流動性乾涸，形成結構性的踩踏風險。

中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 35