台股開盤下跌近300點 台積電跌20元
台股今天（20日）開低，早盤下跌近300點，最低為31340.10點。權王台積電早盤下跌20元，股價為1740元。記憶體族群在可能面臨的新關稅衝擊下，今天全面拉回。
觀察其他權值股表現，鴻海、聯發科、聯電跌幅均在1%以內；廣達下跌3元，為279元。
由於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，凡是不在美國境內生產的記憶體企業，將可能面臨100%的關稅，今天記憶體族群走弱，隨後收斂跌幅。
電子類股指數下跌0.78%、金融類股指數下跌0.01%；代表中小型股票的櫃買指數下跌0.71%。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
經濟學人︰被動ETF規模大到扭曲市場定價
近來台積電等科技巨頭股價屢創新高，台股、美股指數也受惠而刷新紀錄；券商引用《經濟學人》報告示警，當前資金出現「盲目」流入被動ETF，導致科技巨頭的大型股，不論基本面好、壞，都持續被資金推高，規模大到足以扭曲市場定價功能，已成股市泡沫的隱形釀造者；當市場出現反轉，被動資金的集體撤出時，最悲觀情況是造成劇烈的流動性乾涸，形成結構性的踩踏風險。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 35
美喊記憶體課100%關稅！外媒點2台廠有麻煩
[NOWnews今日新聞]記憶體報價自2025年下半年起漲，市場出現結構性失衡，相關個股因報價上漲獲利大飆升，連帶讓股價大幅上漲，台股記憶體概念股飆風不止；不過，美國商務部長盧特尼克近日揚言對記憶體課...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 72
美100％關稅掃向記憶體 ！台股今殺近300點市值蒸發1兆元
昨天才創新高，台股今（20）日盤中震盪整理，指數一度下探31,340點，下跌299點，市值一天減少1兆元，盤面呈現高檔觀望格局。專家指出，台股上攻動能需經時間消化，操作上不宜過度追價Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 1
台積電及記憶體族群領跌 台股開盤下跌近300點
（中央社記者何秀玲台北20日電）美股19日休市，台股今天開低拉回，早盤下跌近300點，最低為31340.10點。權王台積電早盤下跌20元，股價為1740元；記憶體族群在可能面臨的新關稅衝擊下，今天全面拉回。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
格陵蘭局勢受關注 芬蘭維持派駐、德國挪威撤軍
（中央社記者巫祈麟赫爾辛基20日專電）美國總統川普威脅併吞格陵蘭，芬蘭國防部長哈卡寧今天表示，派駐格陵蘭的兩名軍官將維持原有任務。與此同時，德國與挪威駐格陵蘭的軍事人員則已撤離或即將撤離。他直言，此刻維持北約的團結是當務之急。中央社 ・ 2 小時前 ・ 58
玻纖布一路缺到2027年！「這5台廠」全面飆漲搶市 缺料風暴燒到蘋果也喊痛！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI算力競賽全面升溫，缺料警報再度拉高層級，這波風暴從記憶體、被動元件一路延燒，如今重心正式落在高階玻纖布。市場指出...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
台美關稅談判協議15% 行政院記者會說明
台美關稅談判日前達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。行政院副院長鄭麗君率談判團隊昨天上午返台，行政院今天（20日）上午9時召開記者會，包括院長卓榮泰、副院長鄭麗君、祕書長張惇涵、經貿辦總談判代表楊珍妮等都將出席，說明台美對等關稅及相關談判成果。將全程直播。Yahoo即時新聞 ・ 1 小時前 ・ 475
偽造授課記錄請款5600元 尖石公所村幹事貪污重判五年半
前新竹縣尖石鄉公所村幹事高女在承辦樂齡學習中心活動課程請款業務，竟在虛偽填載非講師之3人授課日期、時數向縣府申請核撥5600元，事後矢口否認犯行，新竹地院依貪污治罪條例對於主管事務圖利罪重判5年6月，褫奪公權4年。法官調查，高女於103年、104年間，在新竹縣尖石鄉公所社會課擔任村幹事，負責樂齡學習自由時報 ・ 3 小時前 ・ 10
記憶體麻煩大了？ 外媒點名南亞科、華邦電 恐遭課100%關稅
「美國製造」一直是川普政府優先關注的事項，尤其是半導體及人工智慧等高價值領域，這歸功於台積電、三星及其他供應鏈業者的投資，根據外媒《wccftech》報導，DRAM製造商可能是下一個目標。美國商務部長盧特尼克宣布日前宣布，非美國國內生產的記憶體廠商將面臨100%關稅。EBC東森財經新聞 ・ 17 小時前 ・ 41
3檔ETF大換血！最狂增刪逾40檔 00912增南亞科踢萬海
3檔ETF換股！其中，2025年績效衰退幅度雙位數，居ETF末段班的富邦臺灣中小50 ETF（00733）、FT臺灣Smart（00905）兩檔一次汰換30檔以上成分股，堪稱大換血。Yahoo股市 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 107
台積電開盤下跌20元！台股一度跌近300點陷疲軟 電子權值股綠一片
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導在美國總統川普為從丹麥手上取得格陵蘭，將參加丹麥所主導在格陵蘭上的演習的8個國家加增10%關稅而引起的關稅戰陰霾之下，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
台股下跌255點 記憶體遭空襲 南亞科、旺宏開盤就躺平
台股下跌255點 記憶體遭空襲 南亞科、旺宏開盤就躺平EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
盧特尼克放話 記憶體廠不赴美 祭100％關稅
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）16日出席美光紐約州新廠動土典禮時再度放話，聲稱不在美國生產的記憶體製造商，可能面臨100％關稅。根據科技新聞網站Wccftech表示，該威脅首當其衝就是瞄準韓國三星和SK海力士，至於台灣的南亞科和華邦電也恐將面臨麻煩。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 3
11歲女童大叫一聲亡 驗出B19病毒？中檢澄清：尚未收到報告
台中市一名11歲女童曾赴大陸旅遊，感冒一個月未癒，本月10日突然大叫一聲後昏迷，家人送醫後，仍在3天後拔管，宣告不治，檢...聯合新聞網 ・ 13 小時前 ・ 63
不滿管太嚴 啃老兒37刀砍死雙親
67歲廖姓男子與75歲許姓妻子前天中午被發現陳屍新北市蘆洲區家中客廳，兩人被砍37刀；警方昨晚在新莊逮捕涉嫌行凶的死者36歲獨生子，他供稱不滿零用錢太少，且父母管太嚴，「已經忍很久了」。警方漏夜偵詢，今天依殺人罪嫌移送偵辦。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 330
關稅大棒子…朝貢投資 埋下各國對美的怨恨
美國總統川普回任第一年，有效關稅稅率創下一九三五年以來新高。美媒時代雜誌刊文說，全球經濟未崩盤，不代表川普關稅無害；各國...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 31
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 219
學測考完拚申請入學 估自費醫學系56級分有機會
（中央社記者陳至中台北19日電）115學年度學測各科今天全數考完，接下來要準備申請入學，升學輔導專家預估自費醫學系56級分（4科）有機會，台灣大學門檻約落在50級分（4科）。中央社 ・ 16 小時前 ・ 11
看台股上半年 近4成民眾估恐跌破25000點
[NOWnews今日新聞]國泰金控今（20）日公布今（2026）年1月國民經濟信心調查結果，景氣展望和消費意願升溫，股市樂觀及風險偏好反彈，並有近5成民眾預估上半年台股高點維持在30000點上方，但也...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發表留言