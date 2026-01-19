台股震盪走高再創盤中、收盤新高點 台積電飆1760元新天價

【記者許麗珍／台北報導】台股今開低震盪走高，早盤雖小跌71.93點，隨即由黑轉紅上下震盪，午盤漲至31,584.12點再創盤中新高點，收盤更大漲230.59點或0.73%，收在31,639.29點，同創收盤新高點，成交金額7993億元。權值股台積電今開盤雖下跌10元但隨即上漲，終場上漲20元，收在1760元再創新天價。

全球地緣政治不確定性高，投資人在指數創高後，買盤趨向保守觀望，上週五美股多數收黑。道瓊工業指數終場下跌83.11點或0.17%，收在49359.33點。標普500指數下跌4.46點或0.06%，收6940.01點。以科技股為主的那斯達克指數下跌14.63點或0.06%，收在23515.39點。費城半導體指數逆勢上揚90.108點或1.15%，收7927.406點。

台股16日因台積電法說會報喜，大漲1119.74點或3.7%，收在31408.70點，再創歷史新高；台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%，法人表示看好台美關稅底定，傳產股有機會接棒補漲。

