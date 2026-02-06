台股震盪逾600點 台積電黑翻紅收1780元

▲台股加權指數6日下跌18.35點，收31,782.92點。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 台股封關倒數前，今（6）日加權指數盤中一度跳水超過600點，終場下跌18.35點，收31,782.92點，成交量6768.48億元。權王台積電黑翻紅收1780元，上漲15元。今日上市櫃合計11檔個股漲停、17檔跌停；成交量前三名為力積電、群創、友達。

加權指數早盤一度跳水，重挫逾600點，最低觸及31,167.37點，最高達31842.62點，中間4度黑翻紅，但最終仍下跌18.35點，收31,782.92點。櫃買指數開盤下跌4.22點，收290.72點，下跌5.64點。

權值股部分，權王台積電開盤下跌20元，十點多後黑翻紅，收1780元、上漲15元。日月光投控上漲20.5元，收304.5元；智邦同樣黑翻紅，收1190元、上漲65元。台達電上漲10元，收1160元。

鴻海收215元，下跌0.5元。聯發科則是下挫60元，收1710元；欣興下跌25.5元，暫報340元；富邦金下挫1.1元，收92.4元。南亞科下跌11元，收264元。

成交量第一的力積電，成交量破33萬張，今走勢震盪，十點後黑翻紅，收63.5元、漲0.7元。群創今同樣經歷黑翻紅，終場收平盤21.8元；友達則是下挫0.4元，收15.2元。其餘成交量前十名依序為旺宏、華邦電、聯合再生、南亞、南亞科、聯電、元大台灣50。

