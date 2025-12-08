台股震盪重回兩萬八大關！ 散戶大戶同湧進相準績效王00981A

台股示意圖。資料照



台股高檔震盪今天重回兩萬八，類股輪動快速，選股難度升高，使得具經理人操盤優勢的主動式ETF愈來愈夯。13檔主動式ETF受益人上周合計增加2.47萬人，其中，主動統一台股增長(00981A)唯一增加破萬人、單周激增1.99萬人，總受益人數已經突破18萬人，不但持續拉開與其他主動式ETF的距離，而且率先獲得百位的千張大戶按讚。

績效王統一00981A一個禮拜就吸引近2萬人追捧，推升總受益人數攀升至18萬2517人，在「成長力＋基本盤」兩項指標上雙雙居冠，人氣與信心可見一斑。進一步從持股人數的區間來看，00981A的各級距人數都是第一名，值得一提的是，統一00981A的千張大戶已達100人，遠高於第二名的00982A的47人、第三名00980A的26人。

法人表示，從00981A的持股人數的數據透露出一個清楚訊號，這不只是散戶熱潮，也深獲大戶青睞。統一00981A之所以能獲得大戶資金的認同，關鍵在選股能力，它不只買大市值企業，更重要的是買成長曲線還在上升的公司，精準鎖定AI、半導體、光通訊等有未來的板塊，具備真正能抓住成長的選股策略，所以獲得大戶力挺。

ETF達人進一步指出，在台股震盪加劇的環境下，越來越多投資人願意將資金交給具備選股與調整彈性的主動式ETF，隨著時間拉長，由 00981A 領銜的主動台股產品，正成為新一波資金布局台股的核心選項。

