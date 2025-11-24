台股震盪 電子權值股F4回檔 何時進場？專家說法一次看

圖為鴻海董事長劉揚偉資料照。 圖：取自鴻海集團官網

[Newtalk新聞] 近期台股在全球經濟與政策因素的影響下，出現一定的震盪，尤其是台積電、鴻海與台達電等龍頭企業，短期出現波動大，以下是國泰證期整理解析本周台股新動向：

1、廣達

廣達旗下雲達科技於美國2025年超級運算大會(SC25)展示多項AI基礎設施解決方案。廣達AI伺服器能見度已到2027年，中長線成長動能穩健，但近期投信賣壓擴大、股價短期均線呈空頭排列，建議短線投資人觀望應對。

2、東元

東元與鴻海策略合作搶攻全球AI資料中心市場，於21參加鴻海科技日，展示模組化資料中心（MDC）方案及電動車動力系統。東元第三季稅後淨利41.89億元，年減8.4%、股價跌破季線後未見明顯反彈，建議短線投資人保守以對。

3、元太

元太19日法說會公布亮眼財報，2025年前三季營收達291億元，年增29%、稅後淨利94億元，創歷史新高，EPS 8.17元。元太前三季獲利超越去年全年，董事長看好明年營收和獲利創新高。股價站上短期均線，建議沿十日線偏多操作。

4、台積電

美國商務部週三(19日)已核准美國企業向沙烏地阿拉伯及阿聯的兩家公司銷售最多約達七萬顆的輝達Blackwell系列高階AI晶片，台積電業績可望受惠。董事長魏哲家於法說會表示AI需求非常強勁，建議中長線投資人季線之上逢低布局。

5、鴻海

鴻海與OpenAI於21日宣布合作，專注於設計下一代AI基礎設施硬體並在美國製造。鴻海董事長劉揚偉表示AI投資動能強勁，產業於2026年將持續快速成長，股價自10月高點拉回已逾10%，中長線投資人於季線之上偏多操作。

6、台達電

因應AI龐大的用電需求及全球ESG趨勢，市場傳出輝達計劃在台灣大量導入氫燃料電池，並從台灣總部率先啟動。AI伺服器電源需求強勁，氫燃料電池可望帶來新商機。股價近期震盪拉回，中長線投資人9月18低點之上分批承接。

7、聯發科

聯發科11月中受邀參加多場國際投資論壇，包括摩根大通、摩根士丹利及高盛舉辦的會議，聚焦AI生態系與全球擴張策略。聯發科毛利率創逾四年低點、外資連11日賣超，股價跌破今年四月低點，建議投資人持續保守觀望。

8、玉山金

玉山金董事長黃男州表示，計劃於2026至2027年對三商美邦人壽注資約新台幣170億元，以改善資本適足率。玉山金獲利表現穩健，近期受市場擔憂併購需增資影響，股價持續在月線之下整理，建議中長線投資人逢低進場布局。

9、南俊國際

南俊國際近期因 AI伺服器滑軌需求爆發，營運與股價表現備受關注，公司第三季財報亮眼，稅後純益1.3億元，年增率195%。南俊國際10月營收創歷史新高，股價短期均線呈現多頭排列，建議沿著十日線偏多操作。

10、連展投控

連展投控今年第三季稅後淨損2.27億元，EPS為-0.79元，第三季營收創下近六季以來低點。連展股價創逾五年半低點，上方套牢壓力大、短期均線呈現空頭排列，本週下跌幅度超過25%，建議投資人保守觀望應對。

