台股震盪！高息型ETF有出息 這檔漲幅居冠

[NOWnews今日新聞] 近日大盤表現高檔震盪，2萬8千點關卡來回游走，近一週大盤表現膠著僅上漲0.01%，不過，觀察近一週包含槓反的76檔台股ETF表現，共有20檔打敗大盤，其中，表現最佳的是群益台灣精選高息ETF（00919）上漲0.79%，漲幅居冠。整體來看，前十名中就有五檔是高息型ETF。

雖然高息型ETF今年來績效表現備感壓力，不過在大盤震盪之際，還是彰顯出穩健高息的特性。

據了解，00919在本週四早盤以21.7元開出後，隨即穩定上揚21.79元完成盤中填息，也讓參與第10次填息的投資人息利雙收。市場法人表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

近期適逢政府普發一萬元現金，據了解，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，也連續10季維持年化配息率10%以上，不啻為現階段投資人善用普發一萬元的理財好選擇。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。此外，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期。

