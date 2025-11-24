台股震盪00981A近一月逆勢仍上漲逾2%！ 規模大增114億元

台股示意圖。資料照



台股劇烈波動，近一月加權指數下跌4.75%，有一檔主動式台股ETF仍維持正報酬，為主動統一台股增長(00981A)月漲幅2.49%。投資人趁股市震盪時加碼，帶動多數主動式台股ETF近一月規模成長，規模增加最多的也是主動統一台股增長(00981A)，月增114.34億元，最新規模達到319.48億元，持續大幅領先同類型ETF。

根據CMoney統計至11/21數據，受到台股拉回影響，主動式台股ETF回吐先前的漲幅。但主動統一台股增長(00981A)近一月股價仍上漲超過2%，也是唯一正報酬的主動式台股ETF。近三月加權指數上漲約一成，主動式台股ETF股價也多為上漲，有兩檔ETF績效打敗大盤，依序為主動統一台股增長(00981A)漲幅16.96%、主動野村台灣50(00985A)的13.95%。

主動統一台股增長(00981A)投資策略聚焦穩健成長的台股大型股，並配置部分高爆發力的中小型股。進可攻退可守的投資組合，使這檔ETF在台股高檔震盪時仍能保持優於大盤的績效。投信官網資料顯示，主動統一台股增長(00981A)第一大持股為台積電9.13%，貿聯-KY、緯穎、金像電及奇鋐等熱門AI股的權重也在5%以上。

