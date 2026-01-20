台股震盪4百點逆襲收31759點創新高 台積電漲15元至1775

台股今（20）天開低，早盤最低跌落至313440.1點，盤中一度湧現賣壓，隨後電子股跌勢收斂翻紅，台積電從1740元爬升，收漲15元到1775元，加權指數終場上漲120.7點，到最高點31759.99點，創下收盤史高，成交量7771億元。

個股方面，鴻海下跌6元到223.5元，廣達下跌4.5元至277.5元，台達電上漲10元到1130元；記憶體受到可能課100%關稅影響重挫，南亞科跌停後拉回，下跌3元收272元，威剛跌21.5元收298元；玻纖布議題股依舊走強，台玻漲停板50.5元，建榮亮燈收101.5元。

