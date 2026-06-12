台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
受到日前大盤劇烈洗盤影響，T+2交割期屆滿後，部分投資人面臨資金調度不及的窘境。12日遭券商申報違約交割的個股集中於AI伺服器、散熱與半導體測試等熱門電子族群。其中，上市的新日興違約金額達3,051.3萬元，由新光、中信三重等券商分點申報；欣興違約金額達2,776.1萬元，由永豐新竹、新光新竹、國泰台中、國泰桃園等多家券商分點共同申報。此外，上櫃的旺矽違約金額為1,207萬元，則是由永豐萬盛申報。
據統計，加計12日的3起案件，2026年迄今上市櫃合計已爆發13起達揭露標準的大額違約交割案，分別為上市4起、上櫃9起；今年以來的違約名單多為市場當沖熱門標的，顯示在極端行情下，投資人過度放大槓桿的風險。
今年上市違約交割案件方面，還包含旺宏（2337）5,902萬元、佳必琪（6197）高達1億4,950萬元的違約案，佳必琪一案也是目前創下今年單一違約金額最高的紀錄。
今年上櫃違約交割案，上半年陸續爆發多起，還包含環宇-KY（4991）的1,072萬元；4月集中爆發的聯亞（3081）6,889萬元，金居（8358）接連爆出1億1,083萬元及2,344萬元，穩懋（3105）也連續爆出9,669萬元與8,669萬元，同月還有信驊（5274）3,284萬元；6月也傳出群聯（8299）2,284萬元的違約交割案。
法人分析，近期台股受國內外政經消息面影響，盤中震盪加劇，部分投資人習慣於強勢股中進行當沖或短線交易，一旦方向看錯且未及時停損，往往在T+2日的交割期限前無力補足款項，進而爆發違約。
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