台股靠台積電衝3萬點「虛胖」？ 統計年線下個股占63.5%

台股今（7）天面臨漲多修正，終場下跌140.83點，成交量爆出8530億元，創下史上新高。儘管股市飛越三萬點，但實際上卻是科技股獨強，光去年就有63.5%的個股股價在年線之下，被外界質疑，只是表面創新高，有「虛胖」之嫌。

台股在2026年初衝破3萬點大關，但幾乎是科技股獨強，AI股領銜衝鋒，特別是靠台積電一檔獨撐。根據證交所統計，2025年1947家上市櫃公司中，就有高達1263家公司個股股價在年線之下。

廣告 廣告

就連金管會主委彭金隆也脫口而出說，目前年線以下的個股占比確實偏高，的確會產生疑慮，但還算屬於景氣循環與市場預期的反映。

分析師王榮旭指出，現在上市櫃的個股超過1900檔，沒有辦法像過去一樣，指數漲就一定所有的股票都漲。股市如果扣掉台積電，其實今天指數還是上漲的，傳產、塑化、鋼鐵、航運也補漲起來，指數再創高可能性不小。

而6號融資餘額衝破3545億，創下17年半來新高，有分析師示警，一旦投資人過度透過槓桿放大投資部位，一旦後續出現連鎖賣壓，恐怕會放大震盪幅度。

台北／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

抽休旅車、輝達股票！三大超商福袋開賣PK 「小撇步優惠」拚買氣

漲多拉回！台股收盤下跌140點 台積電跌30元收1675

台股開盤走弱跌逾160點 台積電暫報1675元