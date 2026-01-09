台股靠台積電？他：「這現象」全球絕無僅有

▲財經專家阮慕驊在臉書點名，台積電撐台股。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 台股8日表現震盪，盤中衝出歷史新高、收盤卻翻黑下跌，盤面再度呈現「權值股撐盤、題材股輪動」的結構，接著今日盤中一度跌破三萬大關，又拉上高點30500點，隨之平盤上下波動，中場才跌71.59點，收在30288.96，穩盤最大功臣就是一度重返1700元的台積電。財經專家阮慕驊在臉書點名，這就是「又是拉積盤，再靠積積把盤撐住」。

阮慕驊指出，「台積電市值逼近44兆元，佔台股權重43%。」他並拿美股對照表示，「標普500指數第一大權重輝達佔比也才7.3%。」強調單一企業對整體市場的影響力過度集中，全球絕無僅有。

對於「台積電權重」議題，市場先前也曾統計台積電權重已逼近四成、牽動指數波動幅度顯著。 阮慕驊則把焦點拉回盤面冷熱落差，直言台股市值上百兆元，但65%股票仍在年線之下，乏人問津，吃AI大補丸的公司的股價卻一漲再漲。

事實上，台股有如台灣產業發展史的縮影，水泥、鋼鐵、塑化、紡織等傳產類股，在早期股價曾經輝煌，例如台泥1990年代曾經股價306元，但隨著電子業蓬勃發展，如今少有股價上百。

阮慕驊直言，這就是資本巿場的現實，過去說行行出狀元，但現今卻需要重新思考何為台灣價值，「難道父母從小就要告訴孩子，半導體是你長大的第一出路？」也提醒，AI未來只會讓這種情況加劇。

