台股頻創新高！法人：短線留意回檔震盪
[NOWnews今日新聞] 受美股回檔影響，台股本週五也出現拉回走勢，中止連七日大盤創高態勢，終場指數下跌472.52點，收在32063.75點，成交量9340.79億元，雖週五出現回檔走勢，但本週台股週線依舊連6紅。法人分析，全球地緣政治風險仍存且時間接近農曆春節，投資人需留意短期波動走勢。
本週台股週線依舊連六紅，上漲102.24點，週線小漲0.32%，單週日均量8625.19億元。
本週三大法人呈現外資買、內資賣，外資買超174.82億元，投信連續第六週賣超165.44億元，自營商第二週減持226.62億元，三大法人合計賣超217.24億元。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股近兩日出現漲多正乖離拉回，連兩日單日成交金額皆突破9000億元大關，不過整體而言，台股技術面仍強勢，指數維持在10日均線之上，加上輝達尾牙及兆元宴等題材有利台股多方。
但郭明玉強調，仍需留意台股季乖離率達超過1成、年線乖離率更是達3成，且本週指數雖然數度創高，然開始出現整體下跌家數高於上漲家數，凸顯強中透弱之資金排擠，在全球地緣政治風險仍存且時間接近農曆春節，市場可能有變現的資金面需求，都可能造成短期波動走勢。
針對下週觀察重點，郭明玉表示，美股超級財報週持續，下週將登場的重點龍頭企業包括AMD、Google、高通、亞馬遜等，這些AI大廠的財報與展望將持續牽動台股供應鏈的投資情緒。
從產業面來看，台股仍相對有利，郭明玉分析，微軟宣布推出最強自研AI晶片「Maia 200」，並將開始導入自家超級電腦等使用，根據研調機構Counterpoint報告指出，主要雲端業者大力發展自研晶片，幾乎都與晶圓龍頭大廠合作，使之成為這波AI浪潮的贏家，而晶圓龍頭大廠持續加碼3奈米、2 奈米製程投資，意味無論是晶圓製造相關的設備廠、材料廠，甚至是具備技術門檻的製程輔助供應商，皆有機會隨著資本支出擴張而受惠。
郭明玉說明，由於先進製程投資金額高、技術門檻深，相關訂單具備高度集中與長期性，一旦進入擴產循環，對整體產業獲利動能具放大效果，也將成為支撐台股指數的重要力量。
他認為，全球主要雲端服務供應商（CSP）持續增加AI相關資本支出，帶動台灣供應鏈從晶圓代工到電源供應器、散熱模組皆受惠，且近期這波新創型CSP加入競爭，進一步推升整體訂單能見度持續延伸，預估台廠今年企業獲利將成長兩成，獲利動能強勁有望帶動台股評價面上修至19至20倍，推升指數持續改寫歷史新高的空間。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台積電最後一盤爆萬張賣單、收最低1775元 台股終場下跌472點
美股週四漲跌互見 台股開盤上漲19點、台積電跌破1800元
台股頻創新高！央行理事擔心外資賣股撤資 將加劇新台幣貶壓
其他人也在看
東區港式飲茶「炒菜藏大蟑螂」客人吃到吐 衛生局稽查又見活跳跳小強
近日有民眾到北市知名餐廳「京星港式飲茶」用餐，吃到最後發現其中一道菜藏著一隻大蟑螂，事後將證據PO網，質疑店家用餐環境髒亂、處理方式不妥。北市衛生局接獲陳情，今（29日）派員前往餐廳稽查，果真發現店內有蟑螂出沒，且給不出教育訓練文件，責令業者2月2日前限期改善，否則將依法開罰。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 66則留言
《電零組》兆利今年獲利拚持平 啟動立基新品佈局
【時報記者張漢綺台北報導】記憶體缺貨及原物料價格飆漲，讓3C與消費性產品下游苦哈哈，兆利(3548)保守看待2026年營運，不過兆利啟動立基新產品佈局，兆利董事長張台沅表示，2026年是辛苦的一年，公司將致力成本優化，維持去年獲利水準，未來公司將轉型為機電整合零組件廠，跨足光纖週邊傳輸機構件、機器人與智駕車等新興應用，為公司長期營運增添動能。 金銀銅等原物料及記憶體價格漲不停，衝擊NB、智慧型手機3C下游客戶出貨，3C終端客戶保守看待2026年銷售，張台沅坦言，2026年是辛苦的一年。 因應外在大環境不佳，兆利今年聚焦製程優化，大規模導入全自動化生產製程與AI視覺檢測，希望藉由成本優化，力求今年獲利能維持去年水準。 除優化成本，兆利啟動立基新產品佈局，張台沅表示，公司已成立新團隊，強化機電整合能力，攜手客戶開發光纖週邊傳輸機構件等新產品，並期待藉由機電整合能力，跨足人形機器人與智駕車等新興應用，預期相關新產品將於2027年起陸續見到成果，為公司長期營運增添動能。時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台北一站式寒假住房！大地酒店溫泉、樂園同步 送你全家去看恐龍？
寒假親子旅遊旺季來臨，大地酒店推出限量住房專案「大地侏儸紀～恐龍大復活」，結合2026年1月全新登場、備受關注的恐龍主題展覽，凡入住即可享精緻住宿、活力早餐、迎賓飲品、館內餐飲優惠與SPA抵用券，並加碼贈送「關渡探險樂園－恐龍大復活」展覽門票與定點來回專車接駁服務。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 48則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 535則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 3 小時前 ・ 7則留言
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 37則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 1 天前 ・ 19則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 33則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 17 小時前 ・ 59則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 391則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 465則留言
老高停更3個月回歸！2026首支影片「獻聲不露臉」惹哭粉絲
老高在影片中坦言，過去一段時間選擇暫別，是為了全心陪伴家中11歲愛犬「力氣」對抗淋巴癌。他表示，人生中有些重要的陪伴無可取代，因此選擇在最關鍵的時刻留在家人身邊。他也提到，現階段生活正逐漸回歸軌道，未來將以自身步調恢復更新，並強調：「彼此陪伴是我人生的重要...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 6則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 150則留言
租一輩子or咬牙買？ 他負債700萬回頭看：房子不是用來輸贏
隨著房價上漲，網路上每天都有人在討論，「到底要一輩子租房，還是咬牙買房？」房地產部落客賣厝阿明表示，對年輕人來說，這似乎是算投資報酬率的問題；對40歲以後的人而言，這其實是在問：「人生要不要留一條退路？」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 18則留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 23則留言