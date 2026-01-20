台股頻創高推升ETF熱度！ 今年短短半個月已增逾2.7萬人、受益人破1,220萬

隨著台股大盤站上「3萬點」大關、頻創新高下，ETF市場的投資人數也持續上揚。根據集保結算所最新統計，台股ETF受益人數上周增加 3,771 人，總人數達 12,200,838 人，今年來已增加 27,348 人。 示意圖

[Newtalk新聞] 隨著台股大盤站上「3萬點」大關、頻創新高下，ETF市場的投資人數也持續上揚。根據集保所截至 1 月 16 日最新股權分散統計，台股ETF受益人數上周增加 3,771 人，總人數達 12,200,838 人，今年來短短半個月，已增加 27,348 人。

進一步觀察，上周共有 21 檔台股ETF的受益人創新高。包含「國民ETF」的 0050 已超過 211.3 萬名受益人，隨著大盤持續上揚，今年又增加 78,043 人，不論總人數或新增人數，皆為被動式ETF最多。

接著往下看，包括去年底剛掛牌的主動群益科技創新（00992A）在內，在今年來受益人增加前十強中，主動式共有 5 檔上榜最多，其中 00992A 以約 11 元入手價吸引投資人眼光，今年來新增逾 5.7 萬名受益人；去年的「績效王」主動統一台股增長（00981A）今年來也新增 3.3 萬名受益人。

其餘上榜的台股ETF，還包括富邦科技（0052）、國泰台灣科技龍頭（00881）、群益半導體收益（00927）、新光臺灣半導體30（00904）等科技主題。整體表現來看，仍以主動式、科技型台股ETF最吸引人氣。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，台股是投資人最熟悉的市場，並擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，投資時建議需將科技類股納入投資標配。透過主動式操作，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，2026 年資產配置重點中，台股創新科技更是不可或缺。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是 2026 年仍將持續發酵的重要推力，隨著 AI 應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在 AI 晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。

