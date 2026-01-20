台股頻創高推升ETF熱度 受益人數突破1220萬人

（中央社記者曾仁凱台北20日電）台股2026年氣勢如虹，指數不僅站上30000點關卡並頻創新高，不少投資人透過ETF投入股市。根據集保結算所截至1月16日最新統計資料，台股ETF受益總人數累積達到1220萬838人。

集保結算所統計，進入2026年短短半個月，台股ETF受益人數增加2萬7348人，推升台股ETF受益總人數達到1220萬838人。

投信業者進一步統計，截至1月16日，共有21檔台股ETF受益人數創新高。其中，熱門的元大台灣50最新受益人數達到211.37萬人，年增7萬8043人，穩居受益人數最多的台股ETF。

其次，主動群益科技創新受益人數年增5萬7636人、富邦科技年增3萬5716人。整體來看，目前台股ETF市場，以市值型、主動式和科技型人氣最旺。（編輯：張良知）1150120