台股頻創高，投資信心卻跳水？10月消費者信心指數小挫 學者揭投資人觀望原因

中央大學台灣經濟發展研究中心10月27日公布10月消費者信心指數（CCI），總指數63.96點較上月下跌0.73點。對此，中央大學台灣經濟發展研究中心教授吳大任在網路節目《財經一路發》中表示，不同情況下調查出的結果，應該做不同的解讀，大眾可能並非對股市失去信心，而是不願意在高檔時進場。

吳大任說明，10月份的CCI情況特殊，9月份除股市信心上升外，其餘全部下跌，但因股市信心上升幅度大，所以總指數為成長。然而，10月份剛好完全相反，除股市信心外其餘皆回升，10月份股市信心下跌15.16點，從9月的51.68降到36.52，股市信心大幅下跌，因此其他5項指標雖有顯著上升，但總指數呈現下跌0.73點。

吳大任表示，此次調查結果顯示，有更多投資人認為未來半年不是進入股市的好時機，此為風險意識，當股市在很高檔時，大眾會擔心現在進場會買在最高點，因此雖稱其為股市信心，但不同狀況所調查出的結果，應該做不同解讀。此次並非大眾真的對股市失去信心，而是認為現在處於高檔，所以不願意在此時進場。

吳大任指出，美國對等關稅和半導體關稅，對台灣長期而言一定會產生深遠影響，但因主計總處上修第3季GDP，從原先預估的2%調到7%，因此台經院做出此預測有部分是源自於主計總處的上修。而主計總數上修主因是出口的貢獻，台灣出口在5月創下新高，超過500億美元，且5~8月逐月創新高，9月雖稍微下跌，但仍維持在500億以上。出口創新高，自然帶動經濟成長，2024年台灣出口占GDP約63%，因此今年出口在GDP占比可望超過7成。

吳大任續指，目前看來，美國總統川普關稅案敗訴的可能性很高，川普敗訴對台灣的影響有限，因為對等關稅適用的項目主要針對傳統產業，台灣傳統產業雖能喘一口氣，但關稅對科技產業影響甚微，對台灣殺傷力最大的是《232條款》，這部分反而沒有法律疑慮。根據《美國貿易擴張法》，《232條款》本就是授權給總統可針對有國安疑慮的產品課稅，因此無法期待在法律上得到救濟。

