台股風向球／台積電法說會今登場 赴美擴大投資金額、資本支出成焦點

台積電週四將召開2025年第四季法說會。圖為台積電董事長魏哲家。李政龍攝



晶圓代工龍頭台積電今日（1/15）召開2025年第四季法說會，會中內容攸關台股未來走勢。由於本週外媒爆出台美關稅談判底定，台灣對美國投資金額上看3000億美元，台積電將在美國興建5座新廠等。因此，台積電是否宣布擴大對美投資，以及今明兩年資本支出展望，勢必成為法人關注焦點。

儘管台積電股價登上1700元大關，但自今年開紅盤以來，外資就未買超台積電，且至昨天已連9賣，累計開紅盤來連賣7.95萬張。昨天台股再創歷史新高，距31000點僅一步之遙，元月多頭行情能否持續點火，下午登場的台積電法人說明會被視為重要風向球。

廣告 廣告

尤其在台積電法說前夕，《紐約時報》報導，台美關稅即將達成協議，台美輸美貨品關稅將從20%降至與日韓相同的15%，台積電承諾將再興建5座半導體工廠，是原本計畫的2倍。

美國商務部長要「讓台積電自己宣布」擴廠計畫

另根據《華爾街日報》報導，台灣承諾直接投資和購買美國商品逾3000億美元，其中包括台積電已承諾投資的1650億美元。報導也提到，台積電上週支付1.97億美元，在亞利桑那買下900英畝土地，準備在當地擴大興建新晶圓廠。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也不斷放話指出，台積電投資美國總金額將會達到2000億美元，而且「會讓台積電自己宣布」，在在使得今天台積電法人說明會備受關注。

今天法說會內容，除了台積電在美、日擴產近況、資本支出展望外，外資法人也將聚焦手機等非AI需求前景，以及AI營收年複合成長率上修幅度，以及在Google TPU等AI ASIC需求持續下，台積電如何調配先進封裝產能，以滿足輝達、博通等主要客戶需求。

美系外資近日上修台積電明年資本支出至540億美元，同時預估今年資本支出為490億美元；同步上修2025-2028年EPS至65.4元、86.3元、105.6元、120.9元。

元大投顧認為，AI加速器需求持續帶動3奈米/CoWoS產量，將抵銷第一季傳統季節性因素影響，上修台積電2025年第四季EPS至18元，並將今年首季EPS上調至18.4元。

觀察到3奈米產能仍趨緊張，且先進封裝加速擴產， 元大預估台積電2026年全年營收約新台幣5.04兆元，全年EPS則為84.7元。

★外資法人目標價一次看

Aletheia將台積電目標價從2,100元大幅上修至2,400元，是眾家外資、研究機構中最高的，重申「買進」投資評等，預期先進製程產能將在2028年前達成翻倍成長。

高盛重申「買入」評級，將台積電未來1年目標價從1720元上調至2330元，潛在升幅空間達47%；同步將台積電ADR目標價從344美元上調至466美元。

富邦投顧指出，考量台積電於AI供應鏈中的主導地位，憑藉具吸引力的估值，仍為投資首選標的。維持買進評等，目標價從165元調升至2,150元。

元大投顧將台積電未來一年目標價從1710元上調至2050元。

凱基投顧把台積電列為半導體產業的投資首選標的，將目標價從1900元上修6%至2020元，以反映獲利上修。

大摩12/17將台積電目標價從1688元調升為1888元，建議在今年初增加持股。

更多太報報導

外媒曝台積電再蓋5座廠！專家解讀台美雙核心逐步成形 台積電：處緘默期無評論

盧特尼克稱「台積電違反DEI」 實際員工男女比例、晉升比例曝光了

【台積電法說前哨站】外資估明年營收突破6兆、EPS上看100元！8大重點一次看