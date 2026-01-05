台股飆上3萬點！財政部：以前覺得不太可能、市值破百兆是世界第8位

財政部次長阮清華(右) 圖：翻拍自國會頻道

[Newtalk新聞] 台股今（5）日在台積電（2330）帶領下飆上 3 萬點，財政部次長阮清華表示，市場很難預估，但今天已上 3 萬點，這是受到 AI、高速運算產業快速發長。台股市值已超過 100 兆，居全世界第八位，「以前大概覺得 3 萬點好像不太可能發生，但是今天就發生了」。

立法院財委會今日邀請相關部會首長進行「115 年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」專案報告。

今日台股飆上 3 萬點，財政部政次阮清華接受民進黨立委李坤城質詢時表示，這是第一次股市上 3 萬點。對於這麼快 上 3萬點，阮清華說，「市場真的很難預估，不過，最近因為像 AI、高速運算這些新興產業發展真的非常快速，當然反應到股價上面，這整個市值超過 100 兆以上，居全世界第八位。所以，過去大概很難預料，但是現在看起來、今天已經正式超過 3萬 點，以前大概覺得 3 萬點好像不太可能發生，但是今天就發生了」。

阮清華在上午1 1 時備詢時說，最主要是台灣幾個重要產業發揮重大作用。台積電今天就漲了 95 元。它漲了 1 元約帶動 8 點，今天貢獻了 7、800 點。

對於台股會不會變成「台積電一個人武林」，阮清華說，他們是希望能更平衡，目前是有點「兩極化」的味道，比較有無高科技、跟 AI、高速運算的產業。

對於今日下跌的比上漲的家數還多？阮清華說，是。這一部分希望跨部會努力，協助相對傳產也能持續升級。

