台股飆升！融資餘額攀17年新高 散戶要小心了

2026年台股開紅盤氣勢驚人，短短3個交易日指數累計飆漲逾1612點，6日終場大漲471.26點，以3萬576點收盤創下史上新高紀錄。在台股頻創新高的同時，代表散戶資金動向的融資餘額也同步攀升，證交所統計顯示，6日融資餘額已衝破3545億元，創下17年半以來新高水位，與去年4月底台股大跌後的2096億元相比，規模暴增近1450億元。

台股示意圖。（圖／中時報系）

融資餘額的急遽攀升反映散戶正以螞蟻雄兵之姿湧入股市，成為支撐台股指數看回不回的重要力道。美國財經媒體也關注到這波瘋漲現象，報導指出台股的槓桿押注已攀升至17年來最高，凸顯市場氣氛進入高度亢奮狀態。回顧融資餘額走勢，2026年首個交易日就先衝上3466.34億元，第2個交易日再度加碼擴增至3509.45億元，短短兩天暴增逾40億元。

國泰投信董事長李偉正解讀，融資餘額創新高意味散戶對金融市場抱持樂觀態度，雖然融資餘額高隨時有拉回風險，但他認為若台股能適時拉回整理，反而會讓金融市場更健康。由於全球AI需求大增，供應鏈獲利受惠，李偉正認為台股趨勢向上沒有改變。國泰證期顧問處協理蔡明翰則認為，台股指數創新高、市值不斷擴大，融資買股所投入的金額也會跟著上升，因此融資餘額規模擴大與台股指數創新高是「對稱」關係。

市場傳出壽險業遭到軋空手，被迫回補台積電等股票，推升台積電不斷創高攻上1705元。6日台股早盤一度下跌逾170點低開，但市場反見拉回即是買點，買盤持續挹注，上午9點25分後指數翻紅穩定走高，午盤後台積電創高來到1700元，帶動指數再見一波高峰，來到30511.81點，一日多次刷新歷史紀錄。

不過分析師也提出警示，指出不少散戶對股市高度樂觀而追價進場，透過槓桿放大投資部位，萬一後續出現連鎖賣壓，恐怕會放大震盪幅度。分析師提醒，台股融資水位長期處於高檔，也意味著市場對波動的敏感度正在升高，一旦指數出現較明顯的回檔修正，高槓桿部位可能引發連鎖賣壓，進而放大盤勢震盪幅度。財經作家狄驤在臉書發文指出，「漲太快比較嚇人，是時候降槓桿了」，並提醒投資人除了運氣之外更重要的是紀律，如果看錯了跌破季線就該停損出場。

回顧去年美國總統川普4月宣布對各國實施對等關稅，全球股市大跌、台股曾創下單日重挫逾2085點、無量崩跌的紀錄，融資追繳令萬箭齊發，集中市場單日融資餘額也曾暴減330億元紀錄，從3月底3200多億元餘額縮減到4月底只剩2000多億元。

