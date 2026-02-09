台股飆史上第十大漲點621！近10年農曆封關、紅包行情 統計表秒懂

美股上週五大漲，費城半導體跟台積電ADR更飆漲逾5％，帶動台股今天盤中狂噴883點，收盤仍大漲621點，收在3萬2404點，漲幅1.9％，改寫史上單日第十大漲點。

個股來看，聯發科飆出歷史新高價1870元；台積電今天收復歷史最高價1835元；台塑集團全面上攻，其中，台化跟南電股價還鎖住漲停。

本周三，台股金蛇年就要封關，國泰永續高股息（00878）基金經理人江宇騰表示，以近10年數據來看，農曆年後20天大盤勝率高達7成，平均報酬近2.6%，金融股更是高達8成，平均報酬3.3%，比大盤更有投資機會。

江宇騰說，擔憂大盤震盪的投資人，可選擇息收為主的台股ETF，如00878擁有3成金融股與4成 AI 概念股，可望搭上長線AI成長空間，因有高息股支撐，波動度也相對大盤來的低。

江宇騰強調，2025年上市13家金控稅後盈餘總計5863.2億元，今年金融族群的配息表現有望再添高度競爭力，極具期待空間；而從歷史數據觀察，金融股在農曆年後往往具備較強的補漲動能與上漲機率，隨著年後資金回流，法人普遍看好金融類股的評價修復行情。

以00878來說，前三大成分股為國泰金、中信金與富邦金，合計28%左右的占比，觀察報酬表現，國泰金近一年報酬為17.17%、中信金為35.44%、富邦金為14.66%。

國泰投信建議，農曆年後大盤勝率高，且樂觀看好2026年台股，預期在基本面帶動下， 台股封關前有短期回檔都是佈局良機，可優先選擇二月除息的ETF，例如預定年後除息的國泰永續高股息（00878）2/26除息，本次最後買進日為2/25，股息預計將於3/23發放。

短線來看，根據群益投信統計資料顯示，大盤近十年封關日當天上漲機率是80%，平均漲幅0.18%，而年後紅包行情可望延續漲勢。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，目前大盤面臨高檔震盪，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍也有不錯的投資機會，台股基金或ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險。

陳沅易說，展望台股後勢，選股難度提高，農曆年前預估呈現震盪，台股待農曆春節過後趨正向發展。可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

群益台ESG低碳50 ETF(00923)經理人邱郁茹表示，今年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

