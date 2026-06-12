台股飆逾1600點「聯邦證券大當機」 股民哀號錯失行情

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台股今（12日）盤中一度暴漲1649點，刷新台股史上第二大盤中漲點。不料，就在全台投資人急著開盤衝進場時，聯邦證券卻在關鍵時刻爆出系統大當機，線上App全面癱瘓，讓無數看得到吃不到的股民氣炸直呼：「根本上不了車！」對此，證交所也發布官方公告。

















對此，台灣證券交易所券商輔導部在開盤後13分鐘，火速發布緊急「異常事故公告」。證交所說明，聯邦證券於今日上午8時30分偵測到電子交易系統異常，公司隨即投入全力搶修；為保障交易權益，主管機關也緊急提醒，有急切下單需求的投資人，應立刻改採電話語音、人工回報等其他替代方式委託，以降低交易受影響的程度。

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有憤怒的民眾投訴，聯邦證券的系統其實從上午8點起就陸續出現異常，甚至有人一路卡到9點50分後才逐步修復。長達近2個小時的黃金交易時間被迫「關廁所」，許多股民眼睜睜看著盤勢急拉、股價噴出，自己卻完全無法操作，氣得痛罵錯失了開盤下單的黃金進場時機，損失難以估計。

















事實上，金管會證期局本週才剛證實，近期全台已有5家券商因瞬間交易量暴增，相繼出現系統停擺的狀況；主管機關強調，在市場極度熱絡的巨量交易常態下，各券商的資訊安全維護與伺服器系統升級已成當務之急，將督促業者落實壓力測試，避免再讓股民慘淪市場邊緣人。

























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