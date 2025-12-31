台股飆高封關後怎走？專家示警「2026震盪更大」曝光2大變數

財經中心／游舒婷報導

台股今（2025）年封關表現亮眼，全年大漲5,928點，改寫歷年最大漲點紀錄，加權指數一舉衝上29,000點大關，再創歷史新高。而展望2026年，投資人要注意什麼？專家就提醒投資人2026年市場震盪幅度恐放大，投資策略要更加謹慎，更要注意美國是否出現停滯性通膨、以及川普關稅政策走向。

台股今（2025）年封關表現亮眼，專家提醒2026年投資注意事項。（示意圖／資料照）

《中央社》報導，富邦投信日前發表2026年總經趨勢與投資展望，由富邦投信董事長黃昭棠與中華經濟研究院副院長王健全共同解析全球與台灣經濟走勢，黃昭棠指出，根據IMF最新預估，全球GDP成長率今年上修至3.2％，2026年仍有3.1％，顯示全球經濟雖較2025年略為放緩，但整體仍維持穩健。AI拉貨效應帶動2024至2025年需求強勁，然而基期墊高，也使2026年成長動能稍緩；不過，成長趨緩有助於各國央行取得更大降息空間，資金環境相對有利。

廣告 廣告

王健全則表示，中經院預估台灣2026年經濟成長率約為2.55％，主要受到基期墊高、AI投資動能放緩及出口增速降溫影響，從全球來看，S&P Global估計美國2026年經濟成長率約2.23％，勞動市場轉弱但降息動能增強；歐元區受戰事與財政壓力影響，成長率約0.97％；日本在觀光與軍費支出支撐下約0.62％；中國則受房地產泡沫與內需疲弱影響，2026年成長約4.27％，未來十年成長動能恐逐步下滑。

針對台股，王健全提醒，2025年受惠AI與設備擴產繳出亮眼成績，但2026年須特別留意全球景氣變化，以及美國是否出現停滯性通膨、川普關稅政策走向等兩大不確定因素，這些變數將直接牽動台灣出口表現與科技產業投資動能。

黃昭棠認為，台股基本面仍有支撐，AI供應鏈延續成長，企業獲利有望再創新高，加上聯準會降息循環與資金環境轉寬鬆，台股評價有機會維持高檔。不過，考量目前整體估值偏高，加上美國貿易政策變數干擾，預期市場波動幅度也會明顯放大。

債市方面，黃昭棠指出，全球央行已逐步啟動降息通道，2026年將是債券收益機會重新浮現的一年，中長天期公債與投資等級公司債皆可望受惠利率下行，在股市高檔震盪環境下，債券將成為資產配置中不可或缺的穩定力量。

在投資策略上，專家提醒，面對高波動環境，投資人應更加重視資產配置與風險控管，避免過度追逐短線行情、最好長期配置，才能在2026年市場變數升高的情況下，踏穩投資腳步。

更多三立新聞網報導

政府發錢了！7.2萬人可拿1.1萬元「這天」入帳 領取資格曝

2026賺大錢！觀音開示「4生肖」財運旺 貴人運加持超好運

舊冷氣別丟！LOGO竟是真黃金 他實測可換錢：現賺1萬

最暖老闆！賣掉公司堅持分紅 員工爽領1400萬一夕翻身

